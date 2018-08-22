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Yunanistan'dan skandal karar

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili skandal bir karar daha verdi. Yunan yargısı darbecilerin iltica hakkına dair itirazları reddetti. Böylece Türkiye'nin tüm iade taleplerine rağmen darbecilerin Yunanistan'da kalması kesinleşti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 04:54
Yunanistan'dan skandal karar

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili nihai karar çıktı.

Karar tam bir skandal.

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.

Karara ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor. Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDarbeTürkiyeAkpartiömer çelik
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