Yunanistan ile Ege’de sorunumuz var

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan adalar konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Kara, TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Yunanistan'ın işgali altındaki Muğla'ya bağlı Keçi Adası'nın turistlere açıldığı doğru mudur? Türk Karasularındaki bir adanın Yunan Hükümeti tarafından turistlerin ziyaretine açılmış olması hangi antlaşmaya dayanmaktadır? Hükümetinizin bu işgal ve turizm politikası karşısında attığı atmayı düşündüğü adımlar nelerdir? Yunan Hükümeti'ne herhangi bir nota verilmiş midir?" sorularını yöneltti.

Kara ayrıca, Koçbaba ve Ardıççık Adalarına Yunanistan tarağından güneş ve rüzgar enerji santrali kurulduğu iddialarının da doğru olup olmadığını öğrenmek istedi.

CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunduğunu vurgulayarak, "Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır" dedi.

“Sorun Lozan” demeye getirdi

Ege Adalarının aidiyetine ilişkin temel uluslararası belgelerin 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu antlaşmaların adaların egemenliği ve silahsızlandırılmaları ile ilgili ayrıntılı hükümler ihtiva ettiğini kaydetti. "Bu itibarla sorun, Lozan ve Paris Antlaşmaların ilgili maddelerinin yorumuyla alakalı hukuki bir meseledir" dedi.