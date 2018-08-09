Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96883
ALTIN
213.656
DOLAR
5.4722
STERLİN
7.0529
EURO
6.3376

Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı

Atina yakınlarında meydana gelen yangından dolayı ölenlerin sayısı 93 oldu. Hastanede tedavi gören 78 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93'e yükseldi. Kathimerini gazetesi ise yangının, bir kişinin topladığı kuru dalları ateşe vermesiyle çıktığını yazdı

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:33
Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 93’e çıktığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Doğu Attika’da 23 Temmuz’da çıkan yangında Mati bölgesinde yaralanan ve Atina Sismanoglio Hastanesi’nde tedavi gören 78 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 93 olduğu açıklandı.

Yangında yaralanan 34 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan ağır yaralı 8’inin yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu ifade edildi. İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada da, adli tıp kurumuna sevk edilen 92 cesetten 81’inin kimliklerinin belirlendiği, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü duyuruldu. DNA’ları belirlenen ancak yakınları tarafından aranmayan kimilerinin ise bekletildiği belirtildi.

Öte yandan, Kathimerini gazetesi, İtfaiye Teşkilatının Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğünce sürdürülen soruşturmada, yangının, Pendelli Dağı’ndaki Dau bölgesinde bir kişinin topladığı kuru dalları ateşe vermesiyle çıktığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, İtfaiye Teşkilatının, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini tamamladığını ve Atina savcılığına sunmak üzere rapor hazırladığını belirtti. Haberde, yangına sebep olan kişinin yaktığı ateşin büyüdüğünü görünce üzerine su dökerek, taşlarla örtmeye çalıştığına dair tanık ifadelerinin bulunduğu ileri sürüldü.

Söz konusu şüphelinin, ilk günlerde, yangının bölgedeki elektrik hatlarında meydana gelen kopma nedeniyle çevreye yayılan kıvılcımlardan çıktığı iddiasını yayan kişi olduğu iddia edildi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu
Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu
Arapça tabelalar kaldırıldı
Arapça tabelalar kaldırıldı
Kurban fiyatları ücreti kaç TL, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatı
Kurban fiyatları ücreti kaç TL, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatı
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Bomba iddia! Türkiye, ABD'den Brunson'a karşılık iki talepte bulundu...
Bomba iddia! Türkiye, ABD'den Brunson'a karşılık iki talepte bulundu...
Ordu'da felaket
Ordu'da felaket
ABD’de çetin müzakere
ABD’de çetin müzakere
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
ASELSAN'dan bir atak daha
ASELSAN'dan bir atak daha
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim