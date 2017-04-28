Yunanistan tahrik peşinde

Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası'nda, Yunanistan'dan 40 kişilik milis gücü ve adadaki birlikte bulunan 40 komandonun gerçek mermilerle üç günlük tatbikat yaptığı ortaya çıktı.
Yunan adasında gerçek mermili tatbikat Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yayın yapan 'www.vimatisko.gr' internet sitesi, Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Bulamaç Adası'na İstanköy Adası'ndan giden 40 kişilik milis gücünün adadaki askeri birlikteki 40 komando ile birleşerek gerçek mermilerle tatbikat yaptığını duyurdu.
Yunan adasında gerçek mermili tatbikat askerlerin tatbikatta gerçek mermilerle yaptıkları atışların fotoğrafları yine sitede yayınlandı.
HABER MERKEZİ