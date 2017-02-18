Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bektaş köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışa Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüslerle önce Gülpınar Jandarma Karakolu’na daha sonra ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 61 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İHA