Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 61 mülteci yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bektaş köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışa Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüslerle önce Gülpınar Jandarma Karakolu’na daha sonra ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 61 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan’a Kaçarken Yakalandılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
Bir koyun beşiz doğurdu
Bir koyun beşiz doğurdu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim