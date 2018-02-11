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Yüreğimiz yandı... Şehit sayısı 11'e çıktı

Genelkurmay Başkanlığı art arda 4 açıklama yaptı. "Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında helikopter düşmesiyle 2, çatışmalarda ise 9 askerimiz şehit oldu.' TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1180 olduğunu açıkladı.

11 Şubat 2018 Pazar 01:15
Yüreğimiz yandı... Şehit sayısı 11'e çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 22. gününde art arda acı haberler  geldi. 

TSK'dan yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Yapılan ikinci açıklamada 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı, üçüncü açıklamada ise 4 askerin şehit olduğu duyuruldu.

Dün sabah saatlerinde ise ATAK tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 askerimizin şehit olduğu bildirilmişti.

Harekât kapsamında en az 15 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Peş peşe 3 açıklama

Genelkurmay Başkalığından yapılan açıklamada: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Bölgedeki muhabirlerin aktardığı bilgilere göre 9 asker 1027 rakımlı tepede şehit oldu.

1180 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1180'e ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 39 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Deyr Ballut köyü terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünü terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinin güneyinde yer alan Deyr Ballut köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

Terör hedefleri vuruluyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren savaş uçakları ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.

Öte yandan, sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat sürüyor.

Raco Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Afrin'e geçmek üzere zırhlı araçlar Hatay'a geldi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti. Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ / AA

Son Güncelleme: 11.02.2018 04:52
Anahtar Kelimeler:
şehitZeytin DalıAfrinTSKGenelkurmay Başkanlığı
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