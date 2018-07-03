Yürekler dağlandı... Minik Leyla toprağa verildi

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğuna uğurlandı. Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.

Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü. Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Acılı anne Kürtçe ağıt yaktı

Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı. Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı. Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, önceki gün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

Leyla kaçırılıp aç bırakılmış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile valilikte yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran'da dedesinin yanına bayramlaşmaya giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in söz konusu tarihte saat 10.00'da kaybolduğunu hatırlattı.

Aydemir'in cesedinin 18 günlük aramalar sonucu pazartesi saat 17.45'te köyün 3 kilometre kuzeyinde derede bulunduğunu aktaran Elban, şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden sonra da bulunduğu güne kadar beklediği bir yerde ve bulunduğu tarihten 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlıktan ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre içinde herhangi bir kuş ya da vahşi hayvan tarafından bir yaralama da söz konusu değil. Dün ilk ceset alındığında üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok."

Olayla ilgili gözaltı var

Bir basın mensubunun olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını sorması üzerine Elban, "Olayla ilgili gözaltılar ve bazı ipuçlarımız da var, çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığın olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var. Jandarmamız, emniyet güçlerimiz konuyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor" diye konuştu. Elban, "olayda bir kaçırılma şüphesi var mı sorusuna da "kaçırılma tabii" yanıtını verdi.

Ceset birkaç gün önce alana bırakılmış

Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu alanda daha önce bir arama yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de Vali Elban, şunları kaydetti: "Olay yeri daha önce AFAD profesyonel balık adamlarımız tarafından defalarca bakılan bir yer, ayrıca drone ile bu bölgenin havadan defalarca görüntüleri alındı. Zaten adli tıp raporuna göre cesedin en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Şu an için adli tahkikat devam ediyor."

Elban, Aydemir'in cesedinin çayır biçmek için bölgeye giden bir köylü tarafından bulunduğunu da sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ