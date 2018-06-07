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Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yurt dışı ziyaretlere ilişkin, "Devlet büyüklerimiz gidiyor orada bir farkındalık oluşturuluyor, bir sürü masraflar yapılıyor, buradan iş adamları götürülüyor

07 Haziran 2018 Perşembe 18:14
Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı

Fakat Türkiye'ye döndükten sonra bunların maalesef sağlıklı bir şekilde takibi, fayda-maliyet analizi maalesef çok iyi yapılmıyor. Kimlerle görüştük, ne sonuç elde ettik, bunların kaçı gerçek projelere dönüştü?" dedi. Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Ermut, Rusya’yla gelişen siyasi ilişkilerin neden yatırım boyutuna taşınamadığına ilişkin olarak da, "Doğrudan sıfır yatırımlar anlamında çok fazla Rus üreticinin dünyada da belki o anlamda çok güçlü olmadığı için Türkiye’de ciddi bir şekilde yatırım olarak bir şey oluşturmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin 2018 yılının ilk 3 ayında toplam 2.2 milyar dolar yatırım çektiğini seslendiren Ermut, "Bu, çeyrekler bazında baktığımızda Türkiye’nin ortalamasının biraz altında" dedi.
AA

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