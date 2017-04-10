Yurtdışında katılım oranı yüzde 43

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için tüm dünyada 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 27 Mart tarihinde başlayan yurtdışı oy kullanma işlemi 9 Nisan Pazar sona erdi.

Dün Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da vatandaşlar referandum için sandık başına gitti. Yurtdışında yaklaşık 1 milyon 50 bin oyun kullanması bekleniyor.

1 Kasım 2015’de 2 milyon 899 bin olan yurtdışı seçmen sayısı ise 16 Nisan referandumunda yüzde 2.54 artış ile 2 milyon 972 bine yükselmişti. Yurtiçinde ise 55 milyon 319 bin seçmen bulunuyor. Böylece yurtiçi ve yurtdışındaki seçmen sayısı 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 1 milyon 478 bin (yüzde 2.6) artarak 56.9 milyondan 58.4 milyona yükseldi.

Seçmenlerin yarısına yakını Almanya'da

Yurtdışında bir milyon 430 bin ile en fazla kayıtlı seçmen Almanya'da bulunuyor. Bunun yanı sıra Fransa'da 326 bin, Hollanda'da 250 bin, Belçika'da 137 bin seçmenimiz var. Katılım oranı ülkeden ülkeye değişse de yaklaşık yüzde 35 düzeyinde kaldı.

Örneğin Türkiye'nin gerginlik yaşadığı Hollanda'da 7 Nisan akşamına kadar yaklaşık 72 bin oy kullanıldı. Katılım oranı yüzde 30'un altında kaldı. Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden 609 bini oy kullanırken, sandığa gitme oranı yüzde 39.3 olarak belirlendi. Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 133 bini sandığa gitti.

Uzak diyarlarda katılım düşük

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 14 bin 217'si sandık başına gitti. 1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 28 bin 236'sı oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 34 bin 636'sı, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 72 bini sandık başına gitti. Oy verme işleminin Cuma günü başladığı İtalya'da 14 bin 195 seçmenden bin 486'sı oy kullandı. İsviçre'de 47 bin 612 kişi oy kullandı.

Oy kullanmak kolaylaştırıldı

Referandumda yurtdışında yaşayan vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle artık yurt dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabildi.

Örneğin, seçmen kaydı Fransa'da bulunan bir vatandaş, Almanya'daki herhangi bir temsilcilikte belirlenen tarihler arasında oyunu kullanabildi. Bu uygulamanın mükerrer oya yol açıp açmadığı bilinmiyor. Ayrıca randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayırımı da kaldırıldı. AK Parti, Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi yapılanması altında oy kullanılan her ülke için bir koordinasyon merkezi oluşturarak, söz konusu ülkelere temsilciler gönderdi.

HABER MERKEZİ