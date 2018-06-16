Yüzbaşı Çelebi'den acı haber

Yaralı yüzbaşı şehit oldu.

Şırnak kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve yaklaşık bir haftadır

GATA’da tedavi gören Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi şehit oldu.

Acı haberi şehidin ailesini yasa boğdu.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Çelebi'nin naaşı baba ocağı Erzurum'a götürüldü.

Bekar olan şehit Çelebi'nin cenazesi pazar günü öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Öte yandan Mehmetçiğin Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik yaklaşık iki hafta önce başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

Bayramda da operasyona devam eden güvenlik güçleri, bölgeyi hem havadan hem de karadan karış karış arıyor.

Halen kar bulunan bölgede zorlu doğa şartlarına rağmen operasyona devam eden Mehmetçik, şuana kadar yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.