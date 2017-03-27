‘Yüzde 10 seçim barajı değişebilir’

Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Toplantıda Başbakan Yıldırım, “Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım” açıklamasında bulundu. Galatasaray’ın Hakan Şükür ve Arif Erdem kararını da değerlendiren Yıldırım, “Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur” dedi. Suriye’deki gelişmeler konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, “Rakka operayonu için ABD ile yeterince görüştük, tercih kendilerinin. ABD ve Rusya’nın söylem ve eylemleri tutmuyor” dedi.

HABER MERKEZİ