Yüzyılın en uzun ay tutulması Cuma'ya

Dünya nadir görülen gökyüzü olaylarından birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Yirmibirinci yüzyılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. 27 Temmuz Cuma günü saat 22:30’da başlayacak tutulma, Dünya’nın gölgesi Ay’ı tamamen kızıla bürüyecek. Yaklaşık bir saat 43 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Dünya ve Mars gezegenleri de birbirine en yakın konuma gelecek. Böylece Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesi mümkün olacak. Dünya’nın uydusu Ay konumu ve büyüklüğü nedeniyle dünya yörüngesindeki dönüşü boyunca farklı gök olaylarına sahne oluyor. Dünya, Ay ile Güneş arasından geçiyor ve Güneş ışığının bir kısmı Ay'ın yüzeyine düşüyor sonrasında ise ortaya kırmızı bir ay görüntüsü çıkıyor.

Cuma akşamı gerçekleşecek doğa olayının, son 15 yılın en parlak tutulması olması bekleniyor.

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında çok net bir şekilde izlenebilecek. Türkiye'de ise ay tutulmasının çıplak gözle izlenemeyecek olmasından dolayı rasathanelere gidilmesi gerekecek. HABER MERKEZİ