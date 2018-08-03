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Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...

Türkiye ile ABD arasında son zamanların en kritik düzeyine çıkan gerilimin seviyesini azaltmak için ilk temas, iki ülke dışişleri bakanları Çavuşoğlu ile Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşti. Çavuşoğlu görüşmeyi, 'son derece yapıcı' şeklinde nitelerken, Pompeo ise ilişkileri düzeltecek anahtarın Pastör Brunson olduğunu ima etti. Görüşmede iki bakanın bir arada fotoğraf vermemeleri dikkat çekti

03 Ağustos 2018 Cuma 16:40
Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...

Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir'de devam eden Pastör Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı alması, bu kararla eş zamanlı olarak ABD Senatosu'nun da Türkiye'ye F-35 Savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya alan tasarıyı kabul etmesiyle iki ülke ilişkilerinde gerilimin doruğa çıkmasının ardından Türkiye ile ABD arasında ilk üst düzey görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşti. Karşılıklı olumlu mesajların verildiği görüşmede iki ülke dışişleri bakanları "sorunun çözülmesi için çalışma" konusunda anlaştı.

Ancak görüşmede iki bakanın basına bir arada fotoğraf vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Singapur'da bulunuyordu.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Kritik görüşmede başta İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın durumu, iki Türk bakanın ABD tarafından yaptırım listesine alınması ve Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören tasarının ABD Senatosu'ndan geçmesi konuları ele alındı.

Görüşmenin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapılarak, tarafların sorunun çözülmesi için çalışma noktasında anlaştığı duyuruldu. Son olarak Singapur'da yaptıkları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 5 kez istişarelerde bulunmuştu. 

Son derece yapıcı bir görüşme

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Pompeo: Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor

Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Türk bakanlara uygulanan yaptırımların 'Pastör Brunson'un ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olduklarının göstergesi olduğunu' söyledi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise “Bir dizi konuda konuştular ve yapıcı bir konuşma yaptılar. İki ülke arasındaki sorunları çözmeyi denemeye karar verdiler” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun uzun bir açıklama yerine sadece 'pastör Brunson' vurgulu bir açıklamayla yetinmesi, artan gerilimin dozunun düşürülebilmesi için ABD tarafının anahtar olarak Pastör Brunson'u gördüğünü gösteriyor. İç politikada zorlu bir seçimle karşı karşıya olan Trump yönetimi, yaklaşan seçimlere Brunson zaferiyle girmek istiyor.

ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimleri yılın en önemli siyasi süreci olarak büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüklerini devam ettirmeyi, Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri için avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Bu bağlamda Pastör Brunson'un mevcut ev hapsi durumu devam ettiği takdirde Cumhuriyetçi Trump yönetimine en büyük eleştirinin bu yönden geleceği kesin. 
 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.08.2018 02:16
Anahtar Kelimeler:
BrunsonPapazTürkiyeABDMike PompeoMevlüt Çavuşoğlu
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