Zafer Çağlayan da sanık oldu

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava dosyasına konan ek iddianamede Zafer Çağlayan’ın yanı sıra, Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan sorum Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Rıza Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happani de bulunuyor.

Bu şekilde Sarraf davasında yargılanan sanık sayısı ikisi tutuklu olmak üzere dokuz kişiye çıktı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık olarak Sarraf davasında yargılanacağını ve ek iddianameyle ilgili basın açıklamasını Twitter hesabından duyurdu.

Sarraf davasındaki ek iddianamede aralarında Çağlayan'ın da bulunduğu isimlerin, İran'a uygulanan ambargoyu delmekten 5 yıl. Karapara aklamaktan 20 yıl. Bankacılık sistemini zarara uğratmaktan 30 yıl olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezasıyla yargılanacakları ifade edildi.

HABER MERKEZİ