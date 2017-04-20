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Zeybekci'den Rus Bakan'a cevap

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir" dedi.

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Zeybekci'den Rus Bakan'a cevap

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında bakanlıkta gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gelecek hafta Rusya'dan bakan yardımcısı başkanlığında bir heyetin tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerle birlikte Türkiye'ye geleceğini bildiren Zeybekci, heyetin çalışmalarının ardından kendisinin KEK Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini kaydetti.

Zeybekci, "Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım" dedi. Zeybekci, Rusya'ya ziyaretleri sırasında domates dahil Rusya'nın ambargo uyguladığı tarım ürünleri, tır şoförlerinin giriş izin belgeleri, uçuş mürettebatının vizeleri, yatırımcıların vize sıkıntıları, oradaki şirketlerin bazı iştigal alanlarına getirilen yasakların ele alındığını, Türkiye'nin ilave gümrük vergisi ve antidamping ile gözetim uygulamalarının da gündeme getirildiğini anlattı.

AA

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Zeybekciden Rus Bakana CevapAleksandr Tkaçev
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