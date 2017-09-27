Zeybekçi, Erdoğan'dan farklı konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Beştepe'de yaptığı konuşmada "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri ortadan kalkıyor. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar, hava sahaları ve kara sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den tam ters istikamette açıklamalar geldi. Zeybekci, "Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanıyım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” diye konuştu.