Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
101784
ALTIN
147.814
DOLAR
3.5776
STERLİN
4.7877
EURO
4.1945

Zeybekçi, Erdoğan'dan farklı konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamaları sürerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den tam ters istikamette açıklamalar geldi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:52
14 Okunma
Zeybekçi, Erdoğan'dan farklı konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Beştepe'de yaptığı konuşmada "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri ortadan kalkıyor. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar, hava sahaları ve kara sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den tam ters istikamette açıklamalar geldi. Zeybekci, "Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanıyım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.09.2017 15:54
Anahtar Kelimeler:
Nihat ZeybekciBarzaniIKBYErdoğanCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim