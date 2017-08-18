Zeybekçi, 'Her iki ülke de kaybeder'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye -Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Zeybekçi, Merkel'in böyle bir açıklama yapabilmek için yetkili olmadığını söyledi.

'Her iki ülke de kaybeder'

Merkel'in bunun için tek başına karar alamayacağını vurgulayan Zeybekci, AB yetkililerinin güncellemenin "her iki tarafın da menfaatine olduğu, en üst düzeyde kazançlı çıkılacağı" yönünde net beyanlarının bulunduğunu hatırlattı.

Almanya ile Türkiye arasında dış ticaret hacminin 2017 sonunda 40 milyar dolara yaklaşacağını hatta biraz aşacağını dile getiren Zeybekci, şunları söyledi: "Türkiye'deki Alman şirketleri ve Almanya'daki Türk şirketlerinin cirolarına bakarsak 100 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur. Her iki taraf da bunun üzüleni olur. Ben Almanya'da sorumluluk mevkiindeki olanlara ve Türkiye'de bizlere düşen görevin şu olduğunu düşünüyorum: Bu açıklamalarla, bu tarz olumsuz gelişmelerle her iki taraf da kaybedip üzüleceğine göre kimlerin sevineceğini iyi düşünmek lazım. Gerek FETÖ'nün gerek bölücü terör örgütü mensuplarının gerekse iki ülkenin ilerlemesiyle ilgili istenmeyen mihrakların sevineceği bir ortamda bunu iyi düşünmek lazım."

AA