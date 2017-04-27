Zeybekci’den OHAL çıkışı!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikteki konuşmasının ardından soruları cevapladı.

Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan "booking.com"a ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, "Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6. en büyük, Avrupa'nın 4. büyük destinasyonuyuz. Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zeybekci, e-ticaretin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda başarılı olması için önemli teşvik sistemi getirdiklerini söyledi.

Zeybekci, "booking.com" ve "uber.com"a ilişkin "Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz" değerlendirmelerinde bulundu.

OHAL'e karşıyım

Olağanüstü Hal'in kaldırılması konusundaki açıklamalarına yönelik bir soruya karşılık da Zeybekci, şunları kaydetti: "OHAL'e karşıyım, Türkiye'nin bir an önce OHAL'i gerektiren şartları halletmesi şartıyla. Yani terör belasını, FETÖ belasını ve diğer bölücü terörle mücadelesini tertemiz yerine getirmek kaydıyla bir an önce Türkiye OHAL'den çıkmalı."

AA