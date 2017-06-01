‘Zeytin alanları korumasız kaldı’

Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde" dedi. Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, muhalefet ile iktidarın anlaşarak zeytin kanununda değişiklik yaptığına ve sorunun çözüldüğüne ilişkin algı yaratıldığını belirterek, CHP'li komisyon üyelerinin AK Parti'lilerle herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi. Tasarıdan, "zeytinlik sahası" tanımı ile hayvan otlatılmasıyla ilgili maddelerin çıkarıldığını söyleyen Sarıbal, zeytinlikleri koruyan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki 20'inci maddenin tasarıyla değiştirildiğine dikkati çekti. Sarıbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebileceğini ve bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebileceğini aktardı. Tasarıyla oluşturulan Koruma Kurulunun zeytinliklerin talanını sağlayacağını savunan Sarıbal, "Zeytin alanları bu koruyamaz kurula teslim edilmiştir. Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde" dedi. Sarıbal, tasarıya karşı direnme haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi. AA