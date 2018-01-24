Zeytin Dalı'nda bilanço

YENİ MESAJ/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Elinde on binlerce çocuğun, kadının, yaşlının, masumun kanı olan bu örgütü destekleyip Türkiye'yi 'işgalci' diye itham edenlerin bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim. Aslında biz Afrin'de aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz" dedi.

Her mücadelenin bir bedeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "2015 yılı Temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde binin üzerinde şehit verdik. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda da 22 şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, 4 gün içerisinde karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok" diye konuştu.

Operasyon Suriyeli sığınmacılar için

Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır" dedi.

Erdoğan. özetle şunları söyledi: "İnşallah Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz. Bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir."

214 hedef vuruldu

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor" dedi.

Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinen Yıldırım, "Kardak'ta 96'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili bir faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadeleyle meşgulken bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Ama buna benzer bir faaliyet eğer olursa, Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin" şeklinde konuştu.

Beşinci günde neler oldu?

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekâtı'nın beşinci gününde 8 terörist etkisiz hale getirilirken, harekâtta ilk kez görev alan ATAK helikopterleri yerli üretim Cirit'le terör hedeflerini vurdu.

Bölgeye askeri sevkıyat devam ediyor. Harekât, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Bu arada, Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.