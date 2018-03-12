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Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı

Vatandaşların zincir marketlerin fiyat ve ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek yanıltıcı reklamlara kanmamaları gerektiğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkal, kasap, manav gibi çeşitli küçük esnaf artık kuralsız olarak her köşe başında açılan zincir marketlerle yarışamıyor

12 Mart 2018 Pazartesi 18:12
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı

Vatandaşların zincir marketlerin fiyat ve ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek yanıltıcı reklamlara kanmamaları gerektiğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkal, kasap, manav gibi çeşitli küçük esnaf artık kuralsız olarak her köşe başında açılan zincir marketlerle yarışamıyor.

2012 yılında toplam 13 bin 415 yerel ve ulusal zincir market vardı. Bu sayı 2017 Aralık sonu itibariyle yüzde 108 artarak 28 bin 30’a çıktı. Toptan fiyatına satış kampanyası yapıp perakende fiyattan da yukarıda satış yapıyorlar. Bu hem haksız rekabet hem de yanlış bir ilkedir. Serbest piyasada herkes ticaret yapabilir fakat kuralsızlıklar sebebiyle ayakta kalmak için çaba gösteren küçük esnaf mutlaka korunmalıdır.

Bunun içinde sadece kuralların konulmasını istiyoruz. Çünkü yerel ve ulusal zincir marketlerin kuralsız büyümesi hem ekonomik dengeleri bozuyor hem de küçüklerin yok olmasına sebep oluyor. Oysa küçük olmadan büyük olmaz” şeklinde anlattı. Bendevi Palandöken,“Bazı mahallelerde birçok esnafın dükkân kapatmasına neden olan bu zincir marketlerin sayısı bu yıl itibariyle 30 bine yaklaştı. Perakende sektörün kuralları konulmalı ve küçük esnaf haksız rekabet ortamında korunup geliştirilmelidir” dedi. ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
TeskBendevi PalandökenEsnaf
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