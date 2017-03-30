Zirvedeki Türk üniversiteleri açıklandı

Buna göre, dünya sıralamalarında en üst sıralarda Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yer aldı. ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut'un verdiği bilgiye göre, üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla dünya genelindeki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan üniversite sıralamalarını içeren rapor, "http://tr.urapcenter.org" adresinden yayımlanacak. Akbulut'un verdiği bilgiye göre, dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 5'inin sıralamasında yer alan 17 Türk üniversiteleri belirlendi. Buna göre, İstanbul Üniversitesi yapılan tüm sıralamaların tümünde yer alan tek üniversite oldu. ODTÜ, Hacettepe, İTÜ, Ankara ve Gazi üniversiteleri ise sıralamaların 9'unda yer aldı. Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri 8'er, Koç Üniversitesi 7'şer, Ege, Erciyes, Dokuz Eylül, Marmara, Yıldız Teknik, Sabancı üniversiteleri 6'şar, Atatürk ve Çukurova üniversiteleri 5'er kere dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında yer buldu. AA