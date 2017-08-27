Ziyaretçiler bulutların üzerinde

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, macera tutkunları ve dağcıların tercih ettiği zirveler arasında yer alıyor. Dağın en yüksek noktası olan 3 bin 937 metrelik Kavrun Tepesi'ne 3 farklı rotadan çıkılırken, ziyaretçiler genellikle en kolayı olarak bilinen Yusufeli ilçesindeki güney rotasını tercih ediyor. Rize'den çıkılan diğer 2 rota ise dağcılık deneyimi olmayanlar için tehlike arz ediyor. Türkiye'nin 3 bin 937 metre yükseklikle en yüksek 4'üncü zirvesi olan Kavrun eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Vadi boyunca yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyen sis, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor. Kaçkar Dağları'nın vadilerine çöken sis, bitkiler için de yaşam kaynağı oluyor. Dağcılar ise aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetmemek için zirveden erken ayrılmak zorunda kalıyor. Zirveye ulaşan dağcılar, buradaki yaklaşık 30 dakikalık ziyaretlerinde Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirip, anı defterini imzaladıktan sonra yeniden dönüş yoluna geçiyor. AA