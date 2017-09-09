ZOR KAPIŞMA

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Suriye'de savaş devam ediyor. Bir tarafta Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Suriye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD ve yerel müttefikleri, diğer tarafta ise işgal altındaki topraklarını kurtarmak isteyen Suriye ordusu. Suriye'deki çatışmalar sıklet merkezi ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor bölgesine kaydı. Yaklaşık 3 yıldır terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kente iki koldan operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Deyr ez Zor’da 3 yıldır süren DEAŞ kuşatmasının Suriye ordusu tarafından kırılması üzerine ABD desteğindeki yerel güçler kenti Suriye ordusundan önce ele geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. ABD desteğiyle hareket eden terör örgütü PYD/PKK, Deyr ez Zor’a kuzeyden operasyon başlattı. Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'deki karargâhtan yönetilen operasyon kapsamında PYD/PKK militanları, Kırkyedi beldesinden güneybatıya doğru ilerleyerek Deyr ez Zor’a kuzeyden girmeyi amaçlıyor.

Savaş kritik aşamada

Son aylarda başarı üstüne başarı elde eden Suriyeli ordusu ise Deyr ez Zor'da 3 yıldır devam eden DEAŞ kuşatmasını geçtiğimiz günlerde kırdı. Tüm dünyada büyük ses getiren bu kazanımdan sonra daha da güçlü ilerleyen Suriye ordusu Deyr ez Zor'un doğusunda taarruza geçmiş durumda. Suriye ordusunun şimdiki hedefi, Deyr ez Zor kentinin doğusundaki hava üssünü DEAŞ güçlerinin geri almak. Son gelen bilgiler Suriye ordusunun şiddetli çatışmaların ardından şehir ile hava üssü arasındaki stratejik öneme sahip tepeleri kontrol altına almayı başardığı yönünde. Operasyonun topçu birlikleri ile savaş uçaklarının desteğiyle devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ’ın Deyr ez Zor'da üç yıldır devam eden kuşatması, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye ordusunun salı günü düzenlediği operasyonla kırılmıştı.

DEAŞ elebaşları ABD’den eğitimli

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Deyr ez Zor kentinin yakınındaki DEAŞ komuta merkezine gerçekleştirdiği hava saldırısında, terör örgütünün 4 etkili komutanının da aralarında bulunduğu 40 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık hava saldırısında örgütün sözde Deyr ez Zor emiri Ebu Muhammed El Şimali'nin de öldürüldüğünü belirtti. Terör örgütünün sözde 'savaş bakanı' Gülmurad Halimov da saldırılarda öldürüldüğü tahmin edilen bir diğer önemli isim. Tacikistan asıllı Gülmurad Halimov, daha önce Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın polis özel operasyonlar biriminin (OMON) komutanıydı. ABD'nin askeri eğitim üstlerinde eğitilen Halimov, 2015 yılında Tacikistan'da ortadan kaybolmuş ve daha sonra da internette DEAŞ'a katıldığını açıkladığı bir video ile ortaya çıkmıştı.

Teröristleri ABD tahliye etti

Deyr ez Zor operasyonu ile birlikte ABD'nin kirli çamaşırları da bir bir ortaya dökülüyor. Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bulunan 20'den fazla DEAŞ komutanının ABD tarafından önce tutuklandığı sonrasında ise Ağustos ayında serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan askeri-diplomatik bir kaynak, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Deyr ez Zor'daki 20'den fazla DEAŞ komutanını kentin güneydoğusundaki Elbu Leyl kasabasından alarak ülkenin kuzeyine tahliye ettiğini söyledi. Aynı yetkili, Washington'un DEAŞ komutanlarının tecrübesinden farklı alanlarda istifade etmeyi amaçladığına dikkat çekti.



