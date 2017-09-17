Zorunlu BES'te 1 milyar lira birikti

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın getirilmesinin ardından sisteme dahil olan 3 milyon 283 bin 856 katılımcının birikimi 8 ayda 1 milyar lirayı aştı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.



EGM'nin "Otomatik katılım temel göstergeleri" verilerine göre, yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 31 Ağustos itibarıyla 3 milyon 283 bin 856 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 1 milyar 29 milyon 27 bin 189 lira olarak gerçekleşti. Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 313.3 lira oldu.



"BES temel göstergeleri"ne göre ise, aynı tarih itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 831 bin 589 oldu. Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.

AA