Hamburg’dan bir şey çıkmaz

İki günlük zirvede küresel işsizlik, ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, iklim sorunları, enerji konusu, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme ve terörizmle mücadele gibi konularının da aralarında bulunduğu bazı kritik başlıklar ele alınacak.
Sorunların çözümü için düzenlenen zirveye katılan ülkelerin birçoğu çözüm aranan bu sorunların asıl failleri aynı zamanda…
Mesela işsizlik…
İşsizlik bir sorun olarak tanımlanıyor olsa da Kapitalizmin kabulleri çerçevesinde sıfır işsizliğin elde edilebilmesine imkânsız gözüyle bakılıyor. İşsizlikte dönem dönem değişen sözde makul bir seviye kabul edilmiş, bu seviyeye yakın bir işsizlik oranı varsa sorun çözülmüş olarak kabul ediliyor. Oysa oran olarak az da olsa birçok G20 ülkesinde milyonlarca kişi işsiz durumda.
Bir başka handikap terörizmle mücadele konusunda…
Terörizmle mücadele etmek için Hamburg’da toplanan ülkelerin çoğu terör örgütlerini kirli işlerinde kullanmaktan geri durmayan ülkeler.
ABD, terör örgütü PKK’nın uzantısı olan PYD/YPG ile Suriye’de ortak. Tıka basa ağır silah dolu 500’den fazla sayıda TIR’ı son birkaç ayda bu terör örgütüne teslim etti ABD. Yıllardır Türkiye’ye yönelik terör yürüten PKK terör örgütü, hem maddi anlamda hem de silah anlamında Avrupa ülkelerinden de büyük destek görüyor.
Sonra DEAŞ terör örgütü de var. Bu örgüt özellikle Suriye krizi baş gösterdikten sonra palazlandı. Ortaya çıktığı günden bu yana birinci hedefi Müslümanlara saldırmak olan DEAŞ’ı ABD gizli servisi CIA, İngiltere gizli servisi MI6 ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın ortaklaşa kurduğu iddiaları en yetkili ağızlardan dile getirilmişti.
DEAŞ terörünün arkasındaki güçler olan ABD, İngiltere gibi ülkelerin de hazır bulunduğu Hamburg zirvesinden teröre bir çözüm çıkabileceğini ummak ahmaklıktan öte bir şey olacaktır.
Bugün başta Türkiye ve İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden DEAŞ, El Kaide, PKK gibi terör örgütleriyle gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa bu terör örgütleriyle iş tutan, ortak olan, silah sağlayan ülkelerle ilişkileri yeniden formatlamak gerekmektedir. Bunu yapacak olanlar öncelikle bu ülkelerle G20’deki gibi bir masa etrafında toplanmaya karşı çıkmalıdır. Bu yapılmadan ne PKK biter ne de DEAŞ gibi taşeron terör örgütlerinin sonu gelir.
Ülkesel ya da küresel çapta işsizlik sorununun çözümünde ise Kapitalizm prangalarından kurtulmadan bir arpa boyu ilerlemek mümkün değildir.
G20 zirvesi gibi toplantılar bu prangaları daha da güçlendirmek için yapıldığından bu sorunlara çözüm buralarda gündeme dahi gelemez.
Dünya ekonomilerine pranga vuran kapitalizm olmazsa ne yapılacak’ sorusunun cevabı ise Milli Ekonomi Modeli’dir.
Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli, aslında iktisat sistemlerinin karşısında çaresiz kaldığı işsizlik gibi ekonomik sorunların tümünün üstesinden gelecek formülleri bünyesinde barındırıyor.
Dolayısıyla sorunlarımıza çözüm Hamburg’da ya da başka yerlerde değil, aslında çok ama çok yakınımızda, yeter ki gerçekten çözüm istiyor muyuz buna karar verelim…