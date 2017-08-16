ABD ile simgeleşmiş Coca Cola, ülkemizde sağ veya sol fark etmez, tüm kesimlerin yıllarca hedefinde olmuştur. Özellikle “İslamcı” denen AKP tabanında, müthiş bir alerji duyulur.
Hem kızarlar, hem de, en çok onlar içerler. Aynı taban tarafından, Cola, İsrail ile de özdeşleştirilir. “Gelirleriyle İsrail ordusu besleniyor, onlarda Filistinli kardeşlerimizi öldürüyor” sözleri, 90’ların Cola savaşında “Milli Görüş” mahallesinde en çok dolaşan sihirli sözlerdi.
Doğrudur, yanlıştır ayrı bir konu… Ancak, içinde nelerin olduğu tam olarak bilinmeyen bu içecek(!) dünyanın birçok ülkesinde, özellikle solcular tarafından emperyalizmin bir simgesi olarak algılanır.
Benim üzerinde durmak istediğim bu değil. Cola içmeyi, nerdeyse rakı içmeye eşit sayan iktidar tabanı, bunu en çok tüketen kesim olmalarına karşı, Sayın Erdoğan tarafından fabrikanın açılışının yapılmasını, nasıl hazmedecekler?
Hemen söyleyeyim:
İktidarın “zina” ve “domur eti” açılımını hazmeden bir taban, bundan böyle Cola’yı kafaya daha fazla dikecektir. Hatta bir anda “organik” ilan edecek, besmelesiz içmeyecektir!
ABD, mevcut iktidar eliyle ne verdi de, bu taban yemedi? Şimdi de iktidar eliyle, Cola veriyor, hepsi bu!..
Bunca şeyi yedikten sonra, üstüne bir ABD Cola’sı iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır!
Nede olsa liderleri Erdoğan, besmele ile açılışını yaptı. Cola artık “milli içecek” bile sayılır. “Ayran milli içektir” dedi, teşkilatlara “metal yorgunluk” çöktü!
AKP Genel Başkan’ı il il gezip, bu yorgunluğu atmaya çalıştı ama bunu başaramadı. Sanırım çözümü Cola’da buldu!
Ayran içip uyuyan teşkilat, Cola içip, uyanacak!
“Metal yorgunluk” için birebir!
İçen, dirilir artık!
Lavaboya dökenler, tuz ruhundan daha etkili olduğunu söylüyorlar. Paslanmış teşkilat üyelerinin üstüne dökülünce, belki onlarında pası alınır!
Böylelikle küsme darılma olmaz, gereksiz metal yığını oluşmaz. İyi bir çözüm!
‘Hamdolsun!’ Cola’yı açtık!
İktidar medyası, Cola fabrikası açılışını, “meşrubat fabrikası açılışı” diye verip, Cola’yı “meyve suyu” ilan etti ama, Dilipak ortalığı karıştırdı!
Cola açmaya “kumpas” dedi. Yani Erdoğan kendine kendine,“kumpas” kurdu. Aklını, dilini, sevsinler Dilipak!
Benim için, Cola ile Erdoğan’ın ABD’ye ne mesaj verdiği daha önemli. Cola’ya karşı olanlar, ABD’nin nesine bu ülkede karşı çıktılar, başta Dilipak:
Irak’ın işgaline mi?
1 Mart Tezkeresi’ne mi?
Çuval hadisesine mi?
Tezkeresiz ABD’nin üslerimizi kullanmasına mı?
İncirlik Üssü’ne mi?
Kürecik Radar Üssü’ne mi?
NATO’nun Libya’ya müdahalesine mi?
Suriye’nin bugünkü hale gelmesine mi?
Vatanın,”NATO Toprağı” ilan edilmesine mi?
Büyük Ortadoğu Projesi’ne mi?
Neye kardeşim neye karşı çıktılar!
Ülkemizde, CIA PROJESİ olan “açılım” ve “kumpas” tezgâhlarına mı karşı çıktılar?
Hayır. Hiç birine karşı çıktıklarını görmedik. Eğer iktidar koltuklarına el uzatmasalardı, ABD’nin Güleni’ne bile karşı çıkmadılar. “Ne istediler verdiler”,sonra bütün bir milleti ağlattılar.
Bu kadar şeyi hazmetmişler, bir ABD Cola’sı kalmıştı, onu da, bundan sonra lıkır lıkır içerler artık!
Genel başkanları bir “besmele” çekti, Cola oldu “milli!”
Afiyet olsun!
Besmele ile kilise açılışına ses çıkarmayanlar, şimdi besmele ile Cola açılışına şaşırmış görünerek, sadece numara çekiyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Bunlar var ya, ne içseler fark etmez!
İçiren içirmiş bir kere…
Bir zamanlar, Cola’nın sonuna “Turka” ekleyerek, millete nişasta bazlı şekeri içirdiler, “Türk Cola’sı” diye… O şekerde yine Amerikan’ındı. Şimdi ne oldu Cola Turka’ya, akıbeti belli değil.
Allah cc herkesi layik oldugu yere koyar. Bu kadar israil menfatine calisan bir iktidar gelmis degil dünyaya. Herkes rahat olsun Ahiretteki yeriniz hazir simdiden.