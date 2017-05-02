Haramı helal yapmak

Günümüzde dini sahada işlenen en büyük cinayetlerden birisi de haramın helal, helalin ise haram olarak kabul edilmesidir.
Önce haram helal yapılıyor, sadece bununla kalınmayıp bunun sözde dini, akli izahları, ispatları yapılmaya çalışılıyor. Örneğin faiz yiyebilirsiniz deniliyor, ardından da “ülkede enflasyon var, enflasyon oranında faiz caizdir” fetvası veriliyor. Domuz etinin, zinanın serbest bırakılmasının dini izahları havalarda uçuşuyor. Yine “Hıristiyanlar da cennetliktir” denilerek papazlara dua yaptırılıp amin deniliyor, bunun dini izahları yapılıyor.
Üstelik bunu kendisini dindar olarak tanımlayan, dini kendi tekellerine alan, İslam’ın yaşantısından zerre kadar nasiptar olmayıp sadece ideolojik anlamda İslamcı gözüken, sıkıştıklarında dünya menfaatleri için dini kullanan, geçmişte “Şeriatı getireceğiz” diye ortalığı birbirine katanlar yapıyor.
Bu arada Türk milleti faiz batağına saplanıyor, bilerek ya da bilmeyerek domuz eti yiyor, fuhuş, zina ve tecavüz vakaları tavan yapıyor, Türk gençleri boyunlarında haçlarla dolaşıyor, kilise ayinlerine katılıyor.
Anlayacağınız, İslam’dan nasibi olmayan din tüccarlarının fetvaları sebebiyle, bir dönem İslam’ın bayraktarlığı yapmış aziz Türk milleti bugün hem milli değerlerinden, hem de manevi değerlerinden tamamen kopmuş ve azizliğini kaybetmiş durumda…
Cebi faiz geliri, midesi ise haram lokma ve domuz etiyle dolan, nesilleri zinayla çoğalan bir toplum da elbette ki kendisine Hak ve hakikat anlatıldığında, Sayın Aslan Kamer’in de ifade ettiği gibi, “Buğdayı da reddeder, himmeti de…”
Üç kuruşluk dünya menfaati için dinlerini az pahaya satanlarla ilgili Cenab-ı Hakk’ın verdiği hüküm açık:
“Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. (Bakara 174)
Peki, dinin hükümlerini değiştirip helali haram, haramı helal yapma konusunda Allah (c.c.) ve Resulü (s.a.v.) ne buyuruyor, dilerseniz detaylıca bunu anlatmaya çalışalım.
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara, 168)
“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri, siz haram kılmayın ve sınırı aşmayın Allah sınırı aşanları sevmez.” (Maide, 87)
“Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu (İsa) Mesih’i rabler edindiler. Hâlbuki onlar bir tek ilâha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları her şeyden münezzehtir.” (Tevbe, 31)
“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.” (Nahl, 116)
“Hâlâ bilmezler mi ki, kim Allah’a ve Rasûlüne karşı sınır mücadelesine kalkışırsa (Allah ve Rasûlünün koyduğu hükümlere karşı hüküm koyarsa) ona, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. En büyük rüsvaylık işte budur.” (Tevbe, 63)
İslâm’a girmeden önce Hıristiyan olan Adiy b. Hâtem Peygamberimize (s.a.v.) gelmiş, O’nun “Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler.” (Tevbe 31) mealindeki ayeti okuduğunu işitince: “Ya Rasûlullah, Onlar bunlara ibadet etmediler” demiştir. Rasûl-u Ekrem de şu cevabı vermiştir: “Onların hahamları, onlara helâli haram kılmış, haramı da helâl kılmışlar, onlar da bunları uygulamışlardır. İşte onların hahamlarını rabler edinmeleri bundan ibarettir.” (Tirmizi Tefsiru Suret, 9.10)
Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Ümmetim yetmiş fırkaya ayrılır. En fenası, dini işlerinde kendi fikri ile hüküm verir de haramı helâl, helâli haram sayar.” (Ramuz’el-Ehadis, 256/4)
Hz. Peygamber, “Kur’an’ın haram kıldığını helâl sayan, Kur’an’a inanmamıştır” buyurmuşlardır.
Yıllardır bu gerçeklere dikkatlerimizi çekerek milletimizi bu hassas konuda ayıktırmaya çalışan Prof. Dr. Haydar Baş Bey şunları ifade etmektedir:
"Haram olan faiz helal yapıldı. Zina ve domuz eti dinimize göre haramdır. Bunlar bunları suç olmaktan çıkardı. Şimdi bir kişi kasaba gitse ve kasap ona domuz eti temin etmese hukuken mesul durumdadır. Bunlar harama helal dediler. Milletimiz de ne hikmetse bütün bu yapılanlara doğrudur, haktır diyor. Bu kadar da gaflet olmaz arkadaşlar. Lütfen ayıkalım, kendimize gelelim. Bunlar senelerde Atatürk'e dinsiz dedi. Annesine iftira attı. Şimdi soruyorum size. Atatürk hangi harama helal dedi? Mustafa Kemal, Bursa Kız Koleji'nde 2 evladımız Hıristiyan oldu diye bu okulu Bakanlar Kurulu kararıyla kapatmıştır. Mustafa Kemal bu!"
Helali haram yapanlar Müslüman, böyle bir tane bile icraatı, adımı ya da söylemi olmayan Atatürk dinsiz, millet olarak ne kadar aldatıldığımızın farkına varalım artık…