Hatay kurtlar sofrasında!

Türkiye-Rusya ilişkileri ne olacak bilmiyorum ama iyi olmak zorunda. ABD’nin, PYD ile ittifakı bize tehlike olarak yeter. Barzani ile dostluğu, bizim bölünmemiz için yeter, artar bile…
PYD’ye verilen ağır silahlar, Türkiye için tehdit ötesi, aslında savaş nedeni sayılabilir. Türkiye’nin yanlış Suriye politikasının, ağır sonuçlarını yaşıyoruz.
ABD eliyle Suriye’ye sokulmamız, bir oyundu. Bu oyunun sonuçları bize sınırda ABD ile “komşuluk” getirdi. Ayrıca Suriye ile her türlü ittifakın içinde olan ve hatta Suriye’ye yerleşen Rusya ile sınırda kafa kafaya geldik.
Rusya ile karşı karşıya gelmek demek, Karadeniz’de ve Doğu’da da Rusya tarafından taciz edilmek veya sıkıştırılmak demektir.
ABD ile düşman olalım ama Rusya ile olmayalım. ABD, bir savaşa girmez ama Rusya girer. ABD kuklalarını kullanır fakat Rusya, işini kendi görür. Ayı gibidir, geç kızar ama kızdı mı ayıyla barışmak zordur.
Kaldı ki, buna gerek yok.
Batı’nın Ruslara ve Türklere ikisine birden attıkları en büyük kazık, bu iki gücü kapıştırmaktır. Türkiye ile kötü olan bir Rusya’nın başı belada kurtulmaz.
Rusya bu oyuna gelmemeli!
Rusya, Türkiye’nin yanlış Suriye politikasına bir başka yanlışla cevap verirse, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da güvenilirliliğini kaybeder. ABD’den farklı olmaz ve ABD’nin oyununa gelmiş olur.
ABD, Rusya’yı, Ortadoğu’ya çekip öldürücü bir darbe indirmek istiyor. Afganistan’a çekti Sovyet Rusya battı. Böyle devam ederse Putin Rusya’sı da batar.
İyisi mi, Türkiye ile güzel ilişkiler kurup, doğru bir Suriye politikasında mutabık kalmak, kalmak lazım. Aksi takdirde ABD’nin peşinde, PYD yanında küçülmeye devam eder Rusya.
Bugün Batı, Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş bir savaşın içinde. AB’si, ABD’si uygun adımlarla, birlikte ileri gidiyorlar. Rusya bu savaşta, Batı karşısında değil de, Türkiye karşısında yer alırsa, kendi kaybeder. Çünkü Batı’nın bizden sonraki hedefi Rusya olacaktır.
Ayrıca, ABD ile iyi geçinen bir Çin de, Rusya için kötüdür. ABD, Rusya ile hem Çin’in arasını açmaya çalışıyor, hem Türkiye’nin. Rusya bunu nasıl görmez, anlamıyorum.
Rusya, Suriye ve Irak için “toprak bütünlüğünden” söz ederek, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayacak adımlar içinde olmaya devam ederse, kendine Suriye bile inanmaz.
Biz kendimizi, Suriye, Irak ve İran’a doğru anlatmadıkça, Rusya’ya doğru anlatamayız. Suriye ile ilişkilerimiz Rusya üzerinden, Irak ile ilişkilerimiz ABD üzerinden devam ettikçe, saplandığımız “stratejik çukurdan” çıkamayız.
Sincar’da PKK’yı vurmak için Suriye ve Irak yerine, ABD ve Rusya’ya bilgi vermek zorunda kalıyorsak, geldiğimiz sonuçları doğru okumamız gerekiyor. Türkiye’nin yanı başında Büyük İsrail kurulurken, Barzani “bağımsızlık” diye dört dönerken, bütün Batı buna destek verirken ve bu Barzani, Türkiye’yi açıktan tehdit ederken, “onunla gurur duyanlar” şimdi neyin peşindeler?
Ülkeyi getirdikleri bu sonuçla, gurur duyuyorlar mı? Suçlamak için sormadım, bir hatırlatmada bulundum. Ülke bu halde iken, “kol kırılır yen içinde kalır” mantığı ile hareket ediyoruz.
Türkiye, Suriye’de bir politika değişikliğine gitmek zorunda, belki Rusya PYD flamalarıyla bizi bu noktaya taşımak istiyor.
Kilis ve Hatay büyük tehlike içinde mesela… Lafın tamamı deliye söylenir.
Bağdat yakılıp yıkılırken, Erbil’de bir silah patlamıyorsa, oyun büyük demektir.
Erbil “çekici” hale getirildi bizim Güneydoğu’muz için. Aynı şekilde yarın Suriye’nin Kuzeyi “çekici” hale getirilecek, Kilis ve Hatay için. Kilis’in yüzde 95’i Suriyeli!
Hele de Hatay…
Hataysız yapamazlar!
Hatay kurtlar sofrasında!
ABD, Suriye’de “güvenli bölge” kurmayı Hatay için istiyor. “Güvenli” Erbil, Diyarbakır’ı istiyor, görmüyor musunuz?
O yüzden, sakın ola Suriyelileri vatandaş yapmayın. Ekmeği paylaşmaya “evet” dediniz, bari toprağı paylaşmaya “evet” demeyin!
Yarın bir gün, Kıbrıs gibi bir de Hatay bize “sorun” diye dayatılırsa hiç şaşmam. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim dedim.
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN VE TÜM GAZETENİZDEN VE BUGÜN ÇOK MUTLU OLDUM.
SURİYELİLER NE İŞLERİ VAR ÜLKEMDE. 2 SURİYELİ, TÜRKLERDEN NEFRET EDİYORUM DEDİ GEÇEN YAZ BANA. BENDE TÜM YABANCILARI ÜLKEMDE İSTEMİYORUM.
TEŞEKKÜR EDİYORUM SİZLERE ALLAH RAZI OLSUN...