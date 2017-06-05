Haydar Baş’ı ATATÜRK’e borçluyuz

Yüzyılın devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk.
21. yüzyılın bilge lideri Prof. Dr. Haydar Baş.
Biri 19 Mayıs 1919’da doğan güneş,
Diğeri o güneşin ışıklarını gözlerinde taşıyan önder.
Biri Ehl-i Beyt soyundan gelen efsane adam,
Diğeri Ehl-i Beyt ruhunu Müslüman Türk Milletine ve İslâm alemine anlatarak kalkan yapan Başöğretmen.
Biri 1920’lerde yurt gezilerinde milli egemenliği sürekli işledi, İktisat Kongresi ile Ulusal Ekonomiyi anlattı,
Diğeri yurt çapında toplantı ve uluslararası kongrelerde Milli ve Sosyal Devleti, Milli Ekonomi Modeli’ni (MEM) anlatarak kitaplaştırdı.
Her ikisi de aydınlatma toplantılarındaki konuşmalarında kurtuluşun yolunu gösterdi.
Her ikisi de yol göstericiliğinin yanı sıra ciddi uyarılarda bulundu.
ATATÜRK’e göre Lozan Barış Antlaşması: “Bu antlaşma, Türk Milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir” (Atatürk-Nutuk).
Lozan, Atatürk’ün kazandırdığı bir barış antlaşmasıdır. Sevr, bununla tarihin çöplüğüne atılmıştır.
Şimdi, Atatürk’ün kazandırdığı Lozan’ı, Lozan ile hükümranlık hakkımızı kabul ettirdiğimiz vatanı ne kadar koruyabildiğimize bakalım:
Sevr, halen Atatürk’ün attığı çöplükte mi duruyor, yoksa birileri canlandırmaya mı çalışıyor, görelim. Yani hesaplaşalım!
Atatürk’ü anlamamakta direnenlere, yeminli Atatürk düşmanlarına en güzel cevabı Haydar Baş vermiş;
Lozan Sözleşmesi’nin Türkiye’nin tapu senedi olduğunu ve de Atatürk’ün doğru anlaşılmasını, Atatürk İnkılâbının derindeki dinamiklerinin kavranmasını anlatmış ve ispatlamıştır.
Atatürk Anadolu Türklüğünün hayatını kurtarmıştı;
Haydar Baş, Hacı Bektaş Veli’yi Anadolu’nun manevi Genelkurmay Başkanı olarak gösterirken Mustafa Kemal’e de atıfta bulunmuş oluyordu.
Atatürk, Tam Bağımsız-Üniter ve Ulusal-Ulusal Egemenlik, Devlete, bireylere insan kimliği, millet kimliği kazandıran, sömürülmekten kurtarıp ulusal ekonomiyi kurarken;
Haydar Baş, aynı kazanımları perçinleyen ve günümüze yansıtarak uygulama formüllerini de gösteren sosyal projeleriyle, Atatürk karşıtlarına dikilmiştir.
Günümüze baktığımızda, Atatürk’ün kazandırdıklarını yeterince koruyamadığımız ortadadır.
İşte bu olumsuz gelişmeyi durduracak ve ikinci milli mücadeleyi başlatacak kişi, Atatürk’e dönmeyi sağlayacak cesur ve bilge lider Prof. Dr. Haydar Baş’tır.
Bu nedenle Haydar Baş’ı Atatürk’e borçlu olduğumuzu önce vicdanlarımızda, sonrasında da evrensel projelerinde görebiliyoruz.
Atatürk Türkiyesi’nin aranan adamıdır Haydar Baş!