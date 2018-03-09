Helâk tuzağı

Şunu bir tarafa yazın; AKP’nin kör-sağı tabanı ile MHP tavanı, iktidardakileri helak edecek...
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AKP erkanı, yanıldık, aldandık, satıldık diyorlar.
İktidar, her gün bir büyük yanlışını itiraf ediyor, ne ağır veballere girdiklerini söylüyorlar:
FETÖ’den Barzanî’ye, faiz sömürüsünden zina düzenlemesine, Dolmabahçe açılımından Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığına, AB’den ABD’ye yanılmadıkları, aldanmadıkları, satılmadıkları iş ve dünya kalmamış… Kendileri ifade ediyor.
Irak, Libya, Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızda BOP eksenli yaşanan Müslüman katliamını ve insanlık kıyımını hatırladıkları zaman, elbette iktidardakilerin yürekleri ağızlarına geliyor.
En son Cumhurbaşkanı, AB uğruna zina düzenlemesi yaptık, çok yanlış yaptık, diyor.
Yarın belki, domuz etini kasaplık hayvan eti yaptık, çok yanlış yaptık diyecek.
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosunun candan ve imandan ikazlarına kulak asmadılar. Kulak asmadıkları her konuda yanıldılar, aldandılar, yanıttılar;
AKP’nin tabanı ve MHP tavanı ise, hayır siz yanılmadınız, yanlış yapmadınız, aldatmadınız, tam gaz aynen devam edin dercesine; sizinleyiz, birlikteyiz diye iktidarı kışkışlıyorlar.
İktidardakilerin gerçekten ayıkmasını engelliyorlar.
İktidardakilerin, eyvah biz ne yaptık, dini, devleti, milleti ve İslam coğrafyasını ne hale çevirdik deyip tam bir pişmanlık yaşamalarına imkan vermiyorlar.
İktidarın elinden ciddi bir nefs muhasebesi yapma, kendini otokritik etme ve gidiyoruz da nereye gidiyoruz deme fırsatını alıyorlar.
MHP tavanı, kraldan daha kralcı, Trump’ın ayak takımından daha Amerikancı kesildi. BOP’un Don Kişotları olarak yalınkılıç ortalıkta dolanıyor.
Siz şahsınız efendim, padişahsınız, hatta Mehdisiniz, dilediğiniz gibi yürüyün, kim tutar sizi, diyor AKP’nin bir kısım aymaz tabanı ve MHP tavanı.
Adeta Allah’ın ve tarihin ağır bir ders vermesi için çabalıyorlar!
Bu anlayış ve çok özel kışkışlama, sadece iktidara değil; topyekun Türk milletine, toplumun tamamına kurulmuş helak tuzağıdır.
Bakın topluma; haksız yere insanların öldürülmesini, Müslümanların katledilmesini içselleştirmiş… Dinlerarası diyalog şirkini, faizi, zinayı, tecavüzü, çocuk istismarını, büyüyü, yetim malı yemeyi, masum insanlara iftira etmeyi hazmetmiş…
Âlemlere rahmet Hz. Peygamber, bu büyük yanlışları tek tek sayarak “toplumu helak edici yedi ağır cürüm / el-Mûbikâtu’s-Seb’a” olarak beyan buyuruyor (Buhari, Sahih, Vesaya 23; Müslim, Sahih, İman 145).
Böyle bir toplum gün yüzü görür mü?!
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Hoş Geldin Atatürk eserini okuyun Allah aşkına… Merhum Atatürk gibi, rahmetli annesi Molla Zübeyde’nin de Ehl-i Beyt soylu ne yüce bir insan olduğunu görürsünüz orada, onlardaki imanı ve sevdayı yaşarsınız.
Kendine cennet gibi bir vatanı ve Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini canı pahasına kurup emanet eden Gazi M. Kemal Atatürk ve
mübarek annesine yıllarca yapılan alçakça iftiralara kulak vermiş, hazmetmiş bir toplum iflah olur mu!
Bu aymaz toplum, iktidara tuzak kurduğu gibi, kendi kendinin de helakinin tuzağını kuruyor.
Prof. Dr. Baş’ın varlığı ve çeyrek asırdan beri yaşanan her olayda haklı çıkan ikazları, ilk günden beri toplumun tek şansı olduğu gibi; bugün aymazlıkta ısrar eden ve iktidar sahiplerinin de ayıkmalarına mani olan toplumun gelip dayandığı şu raddede de yegane şanstır.
Prof. Dr. Baş, devlet ve milletimizin madden-manen kurtuluş adresidir.
Ayıkmaya, acilen bu yanlış gidişattan dönmeye mecbur ve mahkumuz… Aksi halde ilahi fatura ve tarihi hesap kesildiğinde hiç kimsenin bunu ödememe imkanı ve iradesi kalmaz… Budur Yüce Allah’ın hükmü ve toplumsal helak esası:
“Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde, o toplumun ne oldum delisi şımarık elebaşlarını işbaşına koyarız, doğruları onlara ikaz ederiz de onlar hâlâ fesadı-fisk u fücuru sürdürürler. Artık o memleket helake müstahak olur, hesap kesilir. Biz de orayı darmadağın ederiz” (İsra Suresi, 16).
Eren-evliya-şühedâ hürmetine, ağzı dualı kullar hürmetine Yüce Allah, vatanımızı, milletimizi, din ü devletimizi dahilî ve harici her türlü şerlerden ve helakten korusun.
Helâk tuzağı
Şunu bir tarafa yazın; AKP’nin kör-sağı tabanı ile MHP tavanı, iktidardakileri helak edecek...