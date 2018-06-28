Millet tercihini yaptı. Yine AKP dedi. Yine Erdoğan dedi. Demek ki memlekette bir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık… Her şey çok güzel... Hatta fıstık gibi.
Millet her şeyi çok iyi biliyor ve ona göre karar verdi.
Bu ülkenin 500 milyar dolar dış borcu yok, yanılmışız.
Yıl sonuna kadar ödenmesi gereken 183 milyar dolar gibi tüyler ürpertici bir borç gerçeği de aslında yalan.
Londra’ya borç dilenmeye filan da gitmedi devlet erkânı, tatile gittiler, British Museum’u, Trafalgar Meydanı’nın gezip geldiler.
İşsizlik filan da yok memlekette. Bir milyon üniversite mezununun işsiz olduğu, 100 bin mühendisin iş bulamadığı, 450 bin öğretmenin boşta gezdiği hep yalan. Siz necip milletimizden daha iyi mi bileceksiniz?
Cari açığın 57 milyar dolar olduğunu söyleyenlerin ağzını cart diye yırtmak lazım. Bunlar vatan haini.
Dolar aslında kısa sürede 4.9 liraya çıkmadı. Yukarı bir çıktı indi, baktı ki yukarıdan manzara nasıl. Şu an 4.7 lira. Türk Lirası her ne kadar dünyada dolar karşısından en fazla değer kaybeden para birimi ise de bunu durduk yere gündeme getirmek vatana ihanettir. Milletimizin iradesine saygı gösterin. Milletimiz her şeyi biliyor.
Yok, soğan 1 liradan 5 liraya çıkmış, patates 7 lira olmuş. Bunları hep patates dininden olanlar uyduruyor. Tarım Bakanımız bile 'soğan, patates fiyatı nasıl oldu da fırladı, ben bile anlamadım' derken bizim gibi gaflar erbabı nerden bilecek bunun sebebi hikmetini. Bunlar dış güçlerin oyunu.
Millet evine tane ile patates almaya alışıp (dün bunu bizim mahalle bakkalında gördüm, kadın geldi 2 patates aldı gitti!) tasarruf kavramına dört elle sarılmışken 'yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' diye çığırmak beyhudedir.
Türkiye’nin dış politikada bir sorunu yoktur. 4 milyon Suriyeli Türkiye’ye piknik yapmaya gelmiştir. Piknik bitince dönecekler. Onlara 30 milyar dolar filan da harcamadık, o ifade sürçü lisandı. 30 bin dolar denilecekti sehven milyar denildi.
Milletimiz Suriyelilerden çok memnun. Onlara bir değil 2 maaş bağlanmasını, hastanelere VIP araçlarla getirilmesini istiyor.
Seçim sonuçları necip milletimizin “Ya Rabbi, 4 milyon yetmez, bir 4 milyon Suriyeli daha gelsin” diye dua ettiğini gösteriyor.
Siz milletimizden daha iyi mi bileceksiniz?
Fıstık gibi bir koalisyon oldu.
Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir parti ile milliyetçi bir parti arasında fiili bir koalisyon oluştu.
Milliyetçilerle milliyet düşmanları el ele tutuştu.
Ve şimdi parlamenter sistemin ortadan kalktığı, başbakan kelimesinin kullanılmayacağı, tek kişinin iradesiyle ülkenin yönetileceği bir rejime milletimiz 'evet' dedi.
Hülasa, patatesti soğandı diye oyalanmama bakmayın, giden Türk devletidir beyler!
Her şey çok güzel!
Millet tercihini yaptı. Yine AKP dedi. Yine Erdoğan dedi. Demek ki memlekette bir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık… Her şey çok güzel... Hatta fıstık gibi.
muhteşem bir tespit.sonuna kadar katılıyorum