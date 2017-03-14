Hollanda inekleri!

Sütleri sağ sağ bitmeyen inekler!
Köyde, kadınların dilindeydi bu inekler. “Bir inekten bir kova süt çıkıyor” diye, dilden dile inek muhabbeti yapılırdı.
“Nerde bu Hollanda?” derdim, kendi kendime… Zannederdim karşı dağın arkası, başka yaylaların ineği sanırdım. İnek otlatan bir çocukken…
Büyüdük, sonra okuduk ve gördük, dünyanın tüm ineklerini!
Tabi Hollanda’yı da öğrendik;
Bir yayla kadar yakında olmadığını, bir Avrupa ülkesi olduğunu, dünyaya inek sattığını, Avrupa’yı beslediğini, hepsini öğrendik. Dahasını da öğrendik…
Ülkemizde mesela 500 binin üzerinde Hollanda ineği var. Sebze tohumlarını, aldığımız ülkelerin başında gelir. İsrail’den sonra ikincidir Hollanda…
Hollanda, dünyaya lale satıyor. Belki bizim saraylardaki laleler bile Hollanda’nındır. Kendi değilse, lalenin tohumu veya soğanı Hollanda’ya aittir.
İsteyen araştırsın!
Lale’nin anavatanı Türkiye, bunu biliyor muyduk? Anavatanı Türkiye olan lale, Hollanda’ya ait, ne yazık ki…
Hollanda dışişleri bakanı, bizim Cavuşoğlu’na “lale koklamaya gelebilirsin!” dedi. Ne demek istedi sizce?
Olay sadece bir atışmadan mı ibaret?
Hayır.
Demek istedi ki, “siz konuşursunuz, biz yaparız. Size ait olan lale, bugün benim. Ne konuşuyorsunuz!”
Acı ama gerçek. Ekonomiler her türlü bağırmayı bastırır. Zayıf olanlar, güçlülerin atları altında çiğnenir. Üzerlerine itler salınır!
Bir “konuşma” uğruna, vatandaşlarını Hollanda itlerine ısırtan anlayışa yazıklar olsun.
Elbette olay sadece bir “konuşma” olayı değil. Teröristleri konuşturan Avrupa’nın, benim ülkemin politikacılarına ambargo koymasını tabiî ki telin ediyorum.
Doğum evi “Mili Görüş” olan zihniyet, daha düne kadar oradaki gurbetçilerimize “Alman olun!” demiyorlar mıydı? “Entegre olun!” demiyorlar mıydı?
Oradaki Gülencilerle camilere “siz halen Alman olmadınız mı?” yazılarını asmadılar mı?
“Alman olmadınız mı”yı, diyalog fitnesiyle “Hıristiyan olmadınız mı” ya, birlikte çevirmediler mi?
Bu iki yüzlülüktür.
Gurbetçiler bugün dahi “diyalog” fitnesiyle imanlarını kaybediyorlar. Diyalog’un Gülen eli kırılınca bu sefer, “Milli Görüş” eli devreye girdi. Müslüman Türk, bu elden zehir içmeye devam ediyor. “Hoşgörü ve Diyalog “ kılıfıyla…
Hani, Avrupa’da hürriyet vardı!
Başörtüsü serbestti!
Avrupa’ya girmek, birinci önceliğinizdi!
Onun için Yunan’ın adalara çökmesine göz yumdunuz!
Kıbrıs’ı “Annan Planı” diye verdiniz, Rumların açgözlülüğü ve “Türk’ten arındırın öyle verin!” dediler de, halen elimizde. Ama ne olacağı daha meçhul!
Önce Almanya’ya dal, Merkel dişli çıkınca, kay Hollanda’ya!.. Almanya’da yedi! Bunların farkı yok ki, Hollanda’ya daldınız, Danimarka “biz biriz” diye çıktı ortaya. Batı bir bütün, öğrenemediniz mi bunu?
Almanya’ya tavır mı alacaksınız, uzağa gitmeyin İncirlik’te Alman Tornadoları var, kovun gitsin?
Olmaz! İncirlik, ABD elinde çünkü… Petrol ofisi, Hollandalı Vitol Group’a satıldı. Buyurun, daha yeni!
Petrol Ofisi ki, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye’deki en büyük yakıt deposuna sahip.
Üstelik adama sorarlar:
Avrupa’da zaten milliyetçilik ve özelikle Müslüman-Türk düşmanlığı artmışken, her gün camilere saldırılar olurken, ırkçı ve İslam düşmanı partiler bu kadar yükselirken, yahu niye arı kovanına çomak sokuyorsunuz?
Hiç mi, oradaki vatandaşlarınızı düşünmez siniz? Hem de, Avrupa’ya “en iyi” diyen, sizler iken?
Milyonlarca Avrupalı vatandaşımızı, kardeş ve soydaşlarımızı düşünerek, ağzımız kan dolu olsa tükürmememiz gerekir.
“Ülkemizde seçim çalışması yapmayın!” diyorlar, bu onların terbiyesizliği, zorlamak niye? İçerde “mağduriyet” şartları bitince, dışarıda aramak ülkeye belalar getirir. Başka riskler doğurur, anlayın artık.
Delinin biri, Hollanda bayrağını indirdi konsolosluktan. Sayın Başbakan çok zor durumda kaldı.
Peki, bir ölüm olayı olsaydı, ne yapacaktık? Allah korusun, mesela konsolos vurulsaydı. Ülkede daha yeni uçak vuruldu, elçi öldürüldü yahu!
Hiç mi, ders çıkarmayız!
Merhum Denktaş’a “Türkiye’de niye konuşuyorsun!” diyen zihniyetin, Avrupa’da konuşmak için dünyayı ayağa kaldırmaları, çok manidar!
Kaldı ki merhum Denktaş, “KKTC’yi Annan’la lav ediyorsanız, buradaki şehitlerinizi ne yapacaksınız?” diyerek, Türk milletini uyarmaya gelmişti. Konferans yaptırtmadılar, hatırlayın!
Denktaş’ın ahı mı tuttu ne!
Neyse dostlar!
Hollanda ineklerinden girdik, bakın nerden çıktık!
“İnek nire, bu işler nire!” demeyin!
Düşünün, çıkar!
Sayın KARACA Tecrübe hayatta yenilmiş kazıkların toplamıdır. Tabi ders alınırsa. saygılarımla.