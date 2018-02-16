İngiltere ahmak değil!

İngiliz gazetesi Telegraph yazarı Nick Timothy, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği Anlaşması yapmaması gerektiğini şu gerekçelere dayandırarak izah etmiş:
1- Türkiye’nin Gümrük Birliği nedeniyle AB ile masaya oturduğunda ticaret konusunda elinde koz yok.
2- Avrupa Birliği bir ülke ile serbest ticaret anlaşması (STA) yapmadan Türkiye o ülke ile STA yapamıyor.
3- AB’nin STA imzaladığı ülke, hem AB hem de Türkiye pazarına erişebilirken, Türkiye’nin o ülke pazarına erişimi anlaşmada yer almıyor. Bu yüzden Ankara, AB’nin STA imzaladığı bir ülke ile masaya oturduğunda elinde hiçbir koz olmuyor. AB’nin STA imzaladığı Cezayir, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerle Türkiye’nin STA imzalayamamasının nedeni bu.
İngiltere’nin başına da aynı şeyin gelmemesi için Türkiye gibi Gümrük Birliği’ne üye olmaması gerektiğini, bunun yerine Avrupa Birliği ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamanın en doğru yöntem olacağını savunan Telegraph yazarının aslında söylemek istediği şey şu: Türkiye gibi Gümrük Birliği anlaşması yapacak kadar ahmak değil İngiltere…
Erdoğan’ın en büyük şansı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı seçimle indireceğiz” demiş.
Meclis’te bu sözleri sarf ettiği basına kapalı grup toplantısında CHP ve MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday çıkarmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ekmeleddin İhsanoğlu kararı doğruydu. Eğer İhsanoğlu seçilseydi Ortadoğu’da şu anki bataklık olmazdı” sözleriyle kararını savunmuş.
Oysa herkes biliyor ki, Kılıçdaroğlu-Bahçeli ittifakı, Erdoğan’ın karşısında İhsanoğlu’nu aday olarak çıkardıkları ilk gün seçimi kaybetmişti.
Şimdi kullanılan ifadelerden Kılıçdaroğlu cenahında hatadan ders alınmadığı anlaşılıyor.
Kılıçdaroğlu’nun o gün ittifak yaptığı Bahçeli ve MHP’li vekil İhsanoğlu şimdi Erdoğan’la müttefik.
Bu durum hem Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ı seçimle indireceğiz” sözlerinin hiçbir inandırıcılığı olmadığını, hem de Erdoğan’ın en büyük şansının Kılıçdaroğlu olduğunu gösteriyor.
İngiltere ahmak değil!
İngiliz gazetesi Telegraph yazarı Nick Timothy, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği Anlaşması yapmaması gerektiğini şu gerekçelere dayandırarak izah etmiş: