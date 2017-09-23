Irak’a değil Türkiye’ye bakın!

İran, 2 bin menzilli kıtalararası füzeye sahip olduğunu, dünyaya ilan etti. Komşu ve Müslüman bir ülkenin, böyle bir silaha sahip olması, sevindirici…
Türkiye, Rusya’dan S-400 gibi bir savunma silahına 2-5 milyar dolar gibi büyük bir para vererek alabiliyor. Ancak uzun menzilli, bir saldırı silahı, yok henüz.
Fakat Türkiye’nin “Eyy!” diye bir silahı var!
Bir problem olduğunda, mesela Kelkit gibi bir yerde “Eyy!” ile başlayan bir cümle kuruyorsunuz, tehlike geçiyor!
“Eyy Amerika!” dedik ama gidip, yelkenleri indirdik. THY’de uçamayan fazla uçak olmasına karşın, Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye, 40 Boing için 11 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.
Trump görüşme sonunda, “İki ülke ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi” dedi. İsrail’e “van minıt” çekildiğinde de, İsrail ile ilişkilerin hiç bozulmadığı, bizzat İsrail tarafından açıklanmıştı.
Hatta Barzani’nin, Irak’a ait petrolleri gasp edip, Türkiye üzerinden İsrail’e pompalaması da, bu dönemde oldu. Şimdi, “Ey Barzani!” demek üzereyiz!
Nereye mi gelmek istiyorum?
Olay şu: Bölgede ABD ve İsrail planlarının hiç biri, Türkiye tarafından henüz bozulmuş değil. Ha, bundan sonra bozulur mu? Onu, göreceğiz. Ben tahminimi söyleyeyim.
Türkiye, mevcut haliyle ve mevcut siyasetiyle, ne Barzani tehlikesinin önüne geçebilir, ne de PYD’nin “devlet” olmasını önleyebilir. Çünkü Türkiye’nin hem devleti şantajlarla karşı karşıya, hem de iktidar veya siyaseti.
Türkiye cellâdına yalvaran ülke pozisyonunda!
Düşmanlarına tavır almak şöyle dursun, onlara yalvaran ve sürekli tavizler veren bir konumda.
Düşman namlu doğrultmuş, biz “alış-veriş” derdindeyiz. 2 milyonluk Katar gibi davranıyoruz. Katar “rüşvet” vererek, ambargoyu kaldırmak istiyor, biz 11 milyar Boing alarak, neyin rüşvetini verdik.
Çocukken bizlere “izletilen” kovboy filmlerinde görmüştük, kurban ne kadar yalvarsa nafile, mutlaka ölecek.
Bunları geçin!
Irak’ta oynanan film, Türkiye’de gösterime girecek. Irak’ta “referandum” bir deneme, bir taktik… ABD, bir şey diyecekte, Barzani tersini yapacak, bunu aklınız alıyor mu?
İsrail ile ABD, Irak konusunda yarı saflarda olacaklar, bu da mümkün değil. Hele de, “İsrail’in bir yanlış hareketinde, burayı toza çeviririz!” diyen, bir İran varken.
Barzani, girdiği yoldan dönmeyecek. Belki “referandum” yapmayacak ama ondan daha önemli bir şey alacak. O da şu, ABD, BM ve Irak üçlüsünden bir “garanti” istiyor.
Sizce neyin garantisi?
Tabi ki, “devlet” olma garantisi…
Bir anlamda, Self-Determinasyon istiyor. Ulusların kendi geleceklerini garanti altına alma hakkı…
Benim tahminim, Irak’ta “referandum” olacak ama 25 Eylül’de değil. Daha ileri bir tarihte yapılacak. Şuan da, Türkiye için bir deneme yapılıyor. Esas amaç, Türkiye’de taşların yerinde oynaması…
Türkiye, İkiz Yasaları’yla Self-Determinasyona imza koyan bir ülke… Türkiye bu anlaşmalara yıllarca direndi. Özal, kabul etmedi. Demirel, Çiller, kabul etmedi.
Ta ki, Abdullah Gül’e gelinceye kadar…
“Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi” Abdullah Gül başbakanlığında kurulan hükümet döneminde Aralık 2002 yılında meclise sevk edildi. Sözleşmeler 4 Haziran 2003 günü 4867 ve 4868 sayılı kanunlar ile TBMM’de kabul edildi.
Bu, Türkiye’nin idam fermanıydı.
Ya kıymetli dostlar!
Şimdi Irak’a değil de Türkiye’ye ağlayın!
İki işgal gördükten sonra Irak’tan halen alınamayan, Türkiye’de Abdullah Gül ile alındı. Hem de, bir savaş ve işgal görmeden. Vardı da halk mı görmedi!
Irak’ta çıkartılan Petrol Yasaları’nın aynısı, Türkiye’den çıkarıldı. Hem de, “Türkiye’de kaynak yok, petrol yok” diyen, bir iktidar döneminde.
Irak’ın Türkiye ile bir Ankara anlaşması var ki, Irak, Atatürk’ün bu anlaşması sayesinde belki bölünemez. Fakat Türkiye, AKP’nin “İkiz Yasaları” sayesinde bölünebilir.
1926 Ankara Anlaşması’na göre Türkiye-Irak sınırının değiştirilemeyeceği hükme bağladı(madde-5). Nitekim İbadi, Barzani’ye “siz eğer bağımsızlık ilan ederseniz, başka ülkelerin Irak’a girmesinin, zeminini oluşturursunuz” diyerek, aslında bunu kast ediyor.
91 yıllık sigortayı, Irak merkezi hükümetini devre dışı bırakıp, Barzani ile anlaşmalar yaparak, AKP gevşetti.
İşte bu nedenle diyorum ki;
Irak’a değil Türkiye’ye bakın!
“Barzani’ye bak!” oyununa gelmeyin!
Barzani, Türkiye konusunda “garanti” istiyor. İnşallah Barzani olayı, ABD’de bir şeylerle “takas” yapılmaz. İktidarı çok sıkıştırıyor ABD,”SARRAF” işleriyle.