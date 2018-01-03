İran’da neler oluyor?

İran’da meydana protesto eylemleri görünürde ekonomik sebeplerden kaynaklanıyormuş gibi pompalanıyor. Onlarca kişinin öldüğü olaylar zinciri ülkeyi kasıp kavuruyor. Ülkede büyük kaos meydana getiren olayların sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığı aşikâr.
Bu konuda, Suudi Arabistan hükümetinin danışmanlarından olan Enver Macit Eşki’nin İsrail’le yapılan gizli toplantı sonrası beyanatı var: “Tahran’daki mevcut yönetim devrilmelidir” açıklamasının izini sürmek lazım.
Önce aylar öncesinde Sputnik’te çıkan bir haberi aktaralım: “İsrail ve Suudi Arabistan yönetimleri arasında 2014 başından beri beş gizli görüşme yürütüldü. Bu görüşmelerde varılan sonuçlar, geçen yıl Washington’daki toplantıda dünya kamuoyu ile paylaşıldı.
Toplantıya katılan Suudi Arabistan hükümeti danışmanlarından Enver Macid Eşki ve kısa zaman içinde İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü koltuğuna oturması beklenen Dore Gold, iki ülke arasındaki barışı ilan ederken, İran’ı bölge güvenliğini tehdit eden bir ülke olarak nitelendirdi. Gold, ‘Bugünkü duruşumuz, ülkelerimiz arasında yıllardır var olan tüm görüş ayrılıklarını çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Ancak ilerleyen yıllarda bu konuları kapsamlı bir şekilde ele almayı umut ediyoruz’ dedi. İran’ın bölgede düşmanca ve saldırgan tutumlar sergilediğini anlatan Eşki ise Suudi Arabistan’ın öncülüğünde İsrail ile hayata geçirilen barış inisiyatifinin en öncelikli konulardan biri olduğunu vurguladı. İran’ın faaliyetlerini terörizmle bir tutan Eşki, bölgenin iyiliği için Tahran’daki mevcut yönetimin devrilmesine destek istedi.” (Sputnik, 5 Haziran 2015)
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suudi Arabistan ile ülkesinin İran’a karşı ortak endişeler taşıdığını ve bu nedenle ‘gizli iletişim halinde olduğunu’ açıkça ilan ediyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da geçtiğimiz kasım ayında bir Suudi Arabistan gazetesine verdiği röportajda, İran’a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını belirtiyor.
Suudi rejiminden İsrail’e karşı yükselen aşk şarkıları o kadar arttı ki Suudi Arabistan müftüsü Abdülaziz Eş Şeyh “İsrail’le savaşmak caiz değil” fetvası sonrası müftü efendi İsrail’e davet edildi. İran, son olayların arkasında ABD-İsrail-Suudi Arabistan’ın meydana getirdiği “şer ittifakı” olduğunu elbette biliyor. Ve İran’ın bu eylemleri bastıracak gücü elbette var. Ancak mesele bilmek değil tedbir almak.
Geçtiğimiz Şubat ayında da İran’da yine benzer olaylar meydana gelmiş, Ahvaz bölgesinde bir anda başlayan çatışmalar gittikçe büyümüştü. Görünürde halk, elektrik ve su kesintilerini bahane ederek merkezi hükümeti protesto etmek üzere sokağa dökülmüştü. Ancak olayın basit su ve elektrik kesintilerinden ibaret olmadığı, sokağa dökülen Ahvazlıların “Ahvaz’a özgürlük” sloganları artmasından belliydi
Ahvaz Kurtuluş Ordusu kurulduğu haberleri ise fotoğrafı tamamlayan kare olmuştu.
Dün elektik ve su kesintisi için sokağa halk bugün ekonomik sebeplerden dolayı çıkıyor!
Ama sloganlar devrik Şah’ın ailesinin İran’a çağrıldığı bir zemine eviriliyor.
İran’ın, akıllı politikalarla ve emperyalizmin yıllardan beri kurguladığı Suudi-İran savaşını bozmaya yönelik stratejiler ortaya koyarak bu ciddi sorunu aşacağını umuyorum.
İran’da neler oluyor?
İran’da meydana protesto eylemleri görünürde ekonomik sebeplerden kaynaklanıyormuş gibi pompalanıyor. Onlarca kişinin öldüğü olaylar zinciri ülkeyi kasıp kavuruyor. Ülkede büyük kaos meydana getiren olayların sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığı aşikâr.