İspanya'daki terör eylemi gizli elin eseri

İspanya’nın Barselona kentindeki 14 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı kanlı saldırı Avrupa için şok etkisi oluştursa da; bu ne ilk, ne de son saldırı olacaktır.
Sadece bu sene içinde Avrupa ülkelerinde vuku bulan eylemleri hatırlarsak,
19 Aralık 2016’da Berlin’de bir kamyon, yılbaşı pazarına dalmış ve 12 kişi ölmüştü.
22 Mart'ta Londra’da ünlü Westminster Sarayı’na yakın bir kaldırımda yürümekte olan 50 kişi araç saldırısıyla yaralanmıştı.
7 Nisan’da İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir kamyon insanların arasına dalmıştı ve 5 kişi ölmüştü.
3 Haziran'da Londra’da bir araç kaldırıma çıkmıştı ve 8 kişi ölmüştü.
19 Haziran'da yine Londra’da, bu kez Finsbury Park’ta bir araç kalabalığın üzerine son hız ilerlemişti ve bir kişi ölmüştü.
9 Ağustos'ta bir araç, Paris’te bir grup askerin üzerine sürüldü. Üçü ağır olmak üzere altı asker yaralandı.
Son olarak 17 Ağustos günü İspanya'daki vahşete tanık olduk.
DEAŞ'ın farklı ülkelerde ve inançlardaki kişilerden oluştuğu malum…
Yeni Mesaj'ın dünkü manşet haberinde 2011 ila 2016 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinden 42 bin teröristin DEAŞ'a katıldığı bilgisi veriliyordu.
Rusya ya ait araştırma kuruluşu Ran, DEAŞ'taki çözülmeye dikkat çekerek, Suriye ve Irak'taki teröristlerden 5 bininin Avrupalı olduğunu ve bunun 3 bininin ülkelerine geri döneceğini haber yaptı.
Hal böyle ise İspanya'daki terör eylemi bir başlangıçtır.
Ve Amerika'nın oluşturduğu ve Avrupa'nın, Ortadoğu'daki kaynaklara erişim için destek verdiği DEAŞ, aslında beslendiği kaynakları da tehdit ediyor.
Bu tehditler, ABD'nin etkisindeki DEAŞ'ın kullanılması ile Amerika'nın Avrupa'ya “Ortadoğu'da sadece ben varım” zorlaması olabilir.
Yine mültecilere kucak açan ülkelerde yaşanan terör eylemleri esasen Avrupa'nın, Sünni olduğu iddia edilen DEAŞ vasıtasıyla Suriyeli Müslümanların Avrupa sınırlarına alınmamasını sağlıyor. Zira bu sayede Suriye'de kalacak Müslümanlar katledilmeye devam edecek.
Avrupa’daki eylemlere eş zamanlı olarak PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Halep'te Devrimci Suriye Güçleri (DSG) adlı yeni oluşumla "Türk askerini Suriye'den çıkartmak için savaşacağız" açıklamasını yaptı.
PYD'ye Amerika'nın Senato kararı ile silah yardımı yaptığı; Rusya'nın varlığını resmen kabul ettiği düşünülürse, Amerika Türkiye'yi de sıkıştırıyor.
Yani Amerika yine gizli eli ile dünyayı kana bulamaya devam ediyor.
Sunu herkes iyi bilsin, oyunlari bozana Prf Dr Haydar Bas hocaya sirtini dönenler, düyayi kana bulayan hacli abd israilin yaninda safinda olduklarini cok iyi bilmeliler.