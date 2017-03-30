İsrail’i yargılamanın yolu

“İsrail BM’yi takmıyor” manşetiyle verilen haber sürpriz olmadı. 1948’de bir yanında ABD, diğer yanında İngiltere adını taşıyan iki koltuk değneği ile kendisine ait olmayan topraklar üzerinde kurulan İsrail devleti, şımarık ve arsız bir çocuk gibi etrafını dağıtıp durdu. Hoyratlığı, acımasızlığı ve saldırganlığı ile ortalığı kana bularken onu sahaya süren güçler hep arkasında durdu.

Haçlı dünyası, Yahudi İsrail’i tersabeçe (Hıristiyan çocuğu) gibi bağrına basıp, İslâm’a karşı besleyip azmanlaştırdı. Mızrak çuvala sığmaz. Bu şımarık çocuğun yaptıkları insanlığa o kadar sığmadı ki velayetini üstlenmiş olanlar dahi kulağını çekmek durumunda kaldı… ya da öyle göründü.

BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi 2334 sayılı kararı ile İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istedi. Kulağı çekilen İsrail karara kulak asmayarak, haksız yere işgal ettikleri Filistin topraklarında iki yeni yerleşim birimi daha kurulması kararı aldı. Yani BM Güvenlik Konseyi’ne, benim hakkımda karar mı alırsın; al sana karar! Nerene dayarsan daya!

BM Güvenlik Konseyi kararlarının kıymet-i harbiyesi nedir, ona bakalım:

BM’nin kuruluş amacı; dünyada barış ve güvenliği korumak, hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşeri sorunları çözmede uluslararası işbirliğini sağlamaktır.

BM Genel Kurulu sadece öneride bulunabilir. BM’nin birincil amacı dünyada barış ve güvenliği korumaktır. Özellikle bu sorumluluğu üstlenmek üzere oluşturulan Güvenlik Konseyi’nin tüm BM üyelerini bağlayıcı karar alma yetkisi vardır. Güvenlik Konseyi’nin kararları için 5 daimi üyenin (ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu) oybirliği zorunludur.

İsrail için alınan kararda ABD çekimser kalmıştır. Uygulamada çekimser kalan üyenin oyu “evet” olarak kabul edilir. Anlaşılan Amerika bağrına bastığı nesebi tartışmalı evladına kıyamamış, çekimserlikle yetinmiştir.

Güvenlik Konseyi kararları tüm BM üyelerini bağladığına göre, İsrail için alınan karar İsrail’i bağlar. Karara uymayan İsrail için hukuki yaptırım ne olabilir:

1. BM’nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’dır (Lahey Adalet Divanı). İsrail ve Filistin Adalet Divanı’na gitmeyi kabul ederlerse orada yargılanır İsrail.

Lahey’e gitmeyi kabul etmezse İsrail, Divan karar veremez,

2. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) devreye girebilir mi?

Bu mahkemede devletler değil devletin sorumluları yargılanır. Bunun için de UCM’yi kuran sözleşmenin tarafı olmak gerekir ki İsrail bu sözleşmenin tarafı değildir. UCM’nin bunları yargılama yetkisi yoktur.

Bir şartla yargılanabilirler; BM Güvenlik Konseyi İsrail için soruşturma açılması yönünde UCM Savcısına talimat verirse yargı süreci başlar.