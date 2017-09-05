Kadir Mısıroğlu’nun cenazesine kimler gitmeli?

Kadir Mısıroğlu, birkaç gün önce attığı bir tweette, “Atatürk’e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin” demiş. Hayatı boyunca Atatürk düşmanlığı üzere yaşamış olan bir kişinin musalla taşına konulduğunda da aynı düşmanlığın cenderesinde bir son merasim hayal etmesi çok da şaşırtıcı gelmemeli.
Ancak bir kişinin cenaze namazının kılınabilmesi için hayatı boyunca ortaya koyduğu yaşam tarazının tevhid anlayışına uygun olup olmadığı, imam efendinin de soracağı “Musalla taşındaki kişinin Mümin ve Muvahhid olduğuna şahit misiniz?” sorusunda anlamını bulur.
Bu bağlamda Kadir Mısıroğlu için sorulacak bu soruya, olumsuz cevap vererek ya da “haklarını helal etmediğini söyleyerek” tatsız bir tablonun ortaya çıkabileceği ihtimalini düşünerek “Mısıroğlu muhipleri” gerekli tedbirleri almalılar.
Şimdi teker teker bu tehlikeli maddeleri açalım:
Bir: Kadir Mısıroğlu, Ortadoğu’yu kana bulayan ve yüz binlerce Müslümanın ölümüne yol açan Büyük Ortadoğu Projesi için “Bu bir nimettir” demişti. Büyük Ortadoğu Projesi malumunuz baştan sona bir Haçlı projesi. Projesi hazırlayan da, şekillendiren de, uygulamaya koyan da Amerika ve Batı yani Haçlı güruhu.
Gâvurun İslam dünyasını kana bulayan bir projesine ‘nimet’ diyen yani ‘lütuf, ihsan, iyilik’ diyen bir Müslümanın dindeki hükmü nedir?
Ortadoğu’da BOP projesinden dolayı hayatlarını kaybeden yüz binlerin ruhaniyeti, yetim ve öksüz kalan milyonların feryadı Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi için ne düşünür acaba?
İki: Kadir Bey, Anadolu’yu kana bulayan, binlerce Türk kadınının namusuna tecavüz eden, on binlerce masum insanı katleden, işkence yapan, köyleri şehirleri, kasabaları yakıp yıkan Yunan için “Keşke galip gelselerdi” diyen bir adamdır. Bu ifade bu topraklar üzerindeki en çirkin cümlelerden biridir ve kıyamete kadar kulaklarımızı tırmalayacaktır.
Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi musalla taşında iken Anadolu’da Yunan işgalinde dedesi öldürülen, ninesine tecavüz edilen bir Afyon’lu, bir Eskişehirli “Yuh sana, yuh senin gibi Yunan âşıklarına!” diye haykırırsa n olacak?
Bu haklı feryada kim ne diyebilir?
Yunan galip gelseydi, Anadolu ve İstanbul bir Helen İmparatorluğu haline geleceğine göre böyle bir sonucu savunan Kadir Bey’in dindeki hükmü nedir acaba?
Üç: Kadir Mısıroğlu defalarca Atatürk’ün İslam’a düşman olduğunu, Müslüman olmadığını söyledi. Müslüman olmayan kişi İslam itikadına göre küfürdedir. Oysa Atatürk’ün iman ehli olduğuna dair yüzlerce şahit ve olay var. Atatürk günahkâr olabilir ama “kesinlikle mümindir”.
İslam itikadına göre mümin olan bir kişiye ‘küfür’ isnat eden kişinin isnadı kendisine döner. Yani kendisi küfre girmiş, İslam dairesinden çıkmış olur.
Bu durumda Kadir Mısıroğlu eğer tecdidi iman yapmazsa (iman tazelemezse) işi gerçekten “kritiktir.”
Kadir Bey’in cenazesi musalla taşında iken bir “Molla Kasım” bu durumu hatırlatırsa ne olacak?
E tabi bir de helallik meselesi var.
Malumunuz Kadir Mısıroğlu Almanya’da iken pek çok kişiden, kendilerini sucuk fabrikasına ortak yapmak ya da konut projesi için para toplamıştı. Topladığı bu paralar için, üzerinde Osmanlı tuğrası olan imzalı senetler vermişti. Bazı alacaklılar bunlardan birkaç tanesini bana kadar ulaştırdılar. Hatta bir tanesi kanser hastasıydı ve parasını almak için feryad-u figan içinde “eski bir bakanı” devreye sokmak istiyordu (buna bizzat şahidim!).
Cenaze musallada iken cenaze namazına katılan mağdurlardan biri “Ben hakkımı helal etmiyorum” derse ne olacak?
Dolayısıyla “Atatürk’e zerre kadar muhabbeti olanlar cenazeme gelmesin” demek işi çözmüyor.
Mesele, Allah’ın huzuruna ‘Mümin ve Muvahhid’ olarak, başkalarının hakkına hukukuna tecavüz etmeden gitmeyi başarabilmektir.
Gerisi hikâye.
helal olsun. harika bir cevap olmuş. tabi karşıdaki adam olmadığı için yüzüne tükürsen yarabbi şükür der.