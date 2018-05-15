Karaman Hayrettin’in faiz coşkusu

F. Gülen’in Abant konsillerinin demirbaşı ve dinler arası diyalog furyasının bayraktarı Karaman Hayrettin, 15 Temmuz ihanetinden hiç ders çıkarmamış olacak ki, hâlâ İslam adına fetvalar uydurmayı sürdürüyor.
15 Temmuz, sizin uydurma fetva ve İslam anlayışınızın iflas ettiğinin âleme ilanıdır Karaman Efendi… Şu kadar mürekkep yalamış bir ademoğlu olarak, 15 Temmuz ihanetinin ilk deminden itibaren zât-i âlinizin yapması gereken iş, kendine bir çukur kazıp içine girmek olmalıydı.
Lakin görünen o ki, mürekkep zehirlenmesi yaşamış!
Karaman Efendi, 15-20 yıl Abant konsilleri ve diyalog furyasıyla zehirlediği Müslümanları, şimdi faiz illetiyle çürütmeye çabalıyor. Kapitalizmin sömürdüğü ahmak Müslümanlara Fıkıh uydurmalarıyla faiz coşkusu veriyor. Küresel kapitalizme tezgahtarlık yapıyor, faiz müşterisi hazırlıyor.
Ne günah işledi, nasıl bir gönül incitti ki, şu ahir ömründe vahşi kapitalizme hizmete talim ediyor!
Karaman Efendi, haciyyata takla attırıp zaruriyyata dönüştürüyor; faize cevaz uyduruyor.
Yok Mecelle’de geçiyormuş, yok İbn Nüceym de demiş ki; “Hâcet (ihtiyaç), umûmi olsun, husûsi olsun zarûret sayılır.” (4 Mayıs 2018, Yeni Şafak).
Eee sonra…
Zaruretler yasakları kaldırır. (10 Mayıs 2018, Yeni Şafak).
Toplumun ihtiyacı zaruret sayılır. (11 Mayıs 2018, Yeni Şafak).
Ve final: Enflasyon ve ihtiyaç kredisi. (13 Mayıs 2018, Yeni Şafak).
Gelsin konut kredisi faizlerine mübah fetvası!
Birisi de ‘Hoca coştu, faize fetva verdi’ diye sürmanşet yapınca; Karaman efendi, “bire insafsız ve edepsiz cahil” diye basıyor yaygarayı. (10 Mayıs 2018, Yeni Şafak).
Rüşvete cevaz fetvasını da aynı allamelerin takla attırılmış uydurmalarıyla vermiş; onu da ifşa ediyor yazısında Karaman.
Karaman efendi, sinsice fetva uyduruyor.
Ebusuud’dan, ordan burdan bin dereden su getirip fetva uyduruyor… Kendine de yazık ediyor, Müslüman topluma da!
Dün Abant konsillerinde aynı uydurmalarla diyaloga fetva uyduruyordu; bugün faize ve rüşvete…
Buradan açık ve net söylüyorum; Karaman efendi, Prof. Dr. Haydar Baş hocanın Milli Ekonomi Modeli’ni okuyup anlamadan ekonomiye dair konuşman haramdır, faize fetva uydurman haramdır… Vallahi haramdır, billahi haramdır.
Emek, üretim, hizmet, bilgi nedir, karşılığı nedir; bilmiyorsun.
Milli para nedir, formülü nedir; anlamıyorsun.
Hard currency nedir, nasıl işletiliyor, Türkiye’de Dolara endeksli para basma işi nasıl bir sömürü ve soygun yöntemiyle yürütülüyor; haberin yok.
Enflasyon, deflasyon, stagflasyon nedir, sebepleri nelerdir; çakmıyorsun.
Devletin tüm kaynaklarını yutan, milletin kanını emen faiz belasının kaynağını, sebeplerini ve panzehirini bilmiyorsun, fetva uyduruyorsun.
İstediğin yerde, dilediğin kanalda bu hususları konuşalım, hodri meydan!
Uydurduğun fetvalarla harama batmışsın, batıla gömülmüşsün; devlet ve milleti de bilerek-bilmeyerek peşine takıp batırmaya uğraşıyorsun.
Karaman efendi, uydurduğun fetva, Türk milletinin GSMH’sını, devlet ve milletimizin topyekûn emek, üretim, kaynak ve alın terini Ortadoğu’yu ateşe veren vahşi-sömürgeci kapitalizme peşkeş çekmektir.
Haydar hocaya kulak vermiyorsun; uydurma fetvalarınla papaz Malthus ve kumarbaz Keynes’e kul olmuş batıla ve faize adam taşıyorsun… Veriyorsun faiz coşkusunu!
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’ni satır satır okuyup anlamadan, Milli Ekonomi hususunda Müslüman gibi diz çöküp mürekkep yalamadan, milli paranın ne demek olduğunu, milli paranın faizin yegâne panzehiri olduğunu idrak etmeden; ekonomiye dair, faiz ve krediye dair fetva vermen sana haramdır.
Diyalog fitnesine dair de aynı şekilde bilgi vermiş, ikaz etmiştik. Verdiğin fetvalar batıldır dedik, Müslüman kadın gayr-ı müslimle evlenemez, nikâh kıyamaz, dedik; dinlemedin, bu batıllara fetva uydurdun… Hüseyin Gülerce ile Samanyolu altında su yürüttünüz; canlı yayına bağlanmak istedik, laflarınızı yarıda keserek telaşla programı kapattınız. Ne oldu? Türkiye’ye Abant konsilleri ve diyalog fitnesiyle felaket üstüne felaket yaşattınız.
Türkiye’ye aynı felaketi uydurma faiz fetvalarıyla ekonomide yaşatacaksınız; Allah fırsat vermesin!
Başta Karaman efendi olmak üzere onun uydurma fetvalarına kapılmış İslamcıların Ramazan bereketiyle ayıkması niyazımla; Ramazanınız mübarek olsun.
Karaman Hayrettin’in faiz coşkusu
F. Gülen’in Abant konsillerinin demirbaşı ve dinler arası diyalog furyasının bayraktarı Karaman Hayrettin, 15 Temmuz ihanetinden hiç ders çıkarmamış olacak ki, hâlâ İslam adına fetvalar uydurmayı sürdürüyor.
tebrik ediyorum sizin gibi önderlerin her daim varlığı için dua ediyorum.