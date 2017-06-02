Karzai: Terörü Amerika tetikliyor

Tam da bu patlamadan birkaç gün önce, Taliban’a karşı yapılan dış müdahale sonrası ülkede Amerika’nın desteği ile ilk devlet başkanı olan Hamit Karzai’den ilginç açıklamalar geldi.
Karzai açıklamasında Amerika’nın Afganistan’da terörün bitmesini istemediğini hatta DEAŞ’ın güçlenmesine katkıda bulunduğunu söylüyor.
Karzai, 2002 yılından bu yana terörle mücadele amacıyla Afganistan’da bulunan ABD güçlerine atıfta bulunarak, “Durum böyle olmasaydı, ABD burada olmasına rağmen terör tehdidi gün geçtikçe artmazdı” diyor.
Karzai, ABD’nin Afganistan’daki varlığının aksine DEAŞ’ın güçlenmesine katkıda bulunduğunu söylüyor. DEAŞ’ın asıl amacının Afganistan olmadığını, Afganistan topraklarını kullanarak bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak istediğini de vurguluyor Karzai.
Karzai açıklamasında bir çok batı ülkesi gibi Amerika’nın da Taliban ile irtibat halinde olduğunu söylüyor ve yabancı güçlerin Taliban’ın güçlenmesine katkı sağladığını anlatıyor.
Karzai’nin final cümlesi ise tam son aylarda PYD/YPG politikalarında Amerika ile yaşadığımız süreci anlatıyor:
“ABD bizi kandırdı” diyor ve ilave ediyor Karzai:
“ABD bizden daimi askeri üs istemiş, karşılığında da iki şey için söz vermişti. Birincisi Pakistan gibi dış tehditlere karşı Afganistan’ı savunacaklardı. İkincisi de Afganistan’ın iç güvenlik sorununu ortadan kaldıracak ve ülke ekonomisini kalkındıracaklardı. Ancak güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksine Pakistan’ın Afganistan topraklarına yönelik saldırıları daha da arttı. ABD bize verdiği sözleri tutmadı”.
Paçavra gibi kullanılıp atılan ve ülkesinde 15 bin NATO askerin kapı açan ama hala her tarafta bombaların patladığı Afganistan’ın ilk devlet başkanı “Amerika bizi kandırdı, terörü bunlar güçlendirdi, teröristlerle bunlar görüşüyor” diye feryat ediyor.
Yani Amerika’nın burnumuzun dibinde YPG’ye her türlü desteği vermesinin doğal bir sebebi var: “Menfaat için her yol mübah. Terör dahil.”
Kullanılıp paçavra gibi atılan bir ülkenin lideri, bugün kullanılan ve yarın atılacak liderlere acı ama gerçek dersler veriyor.