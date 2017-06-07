Katar Katar gelen tehlike

Türkiye’nin vazgeçilmez müttefiki, can dostu Katar’ın başı dertte.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in de aralarında bulunduğu 7 ülke, Katar’la tüm ilişkilerini kesti. Şu an hava sahası, kara sahası kapatılan Katar resmen tecrit edilmiş durumda.
Katar’ı bekleyen son, ya Arap ordusu tarafından istila ya da bir darbe…
Can dostumuz, iki de bir Türkiye’ye gelip, “oraya yatırım yapacağım, buraya yatırım yapacağım, şu kadar milyar dolar para göndereceğim” diye palavralar sıkan Katar Emiri Tamim Bin Hamad El Tani, tecrit devam ederse, kuru ekmeğe muhtaç hale gelebilir.
Zaten şu anda, yardım amacıyla İran’dan giden gıda kamyonlarına dört elle sarılmış durumdalar.
Zira açlık kapıda!
Libya’da, Suriye’de Amerika’nın emirleri doğrultusunda Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleriyle, Bahreyn’le birlikte isyancı çeteleri, terör gruplarını destekleyen Katar, şimdi eski dostlarının ihanetini uğradı.
Dünyanın 100 ülkesinden gelip Suriye’de iç savaş çıkartan teröristlere TIR’lar dolusu silah gönderenler bir birine girmiş durumda.
Katar’ın fazladan yapığı şey ise İhvan-ı Müslimin ve Hamas gibi örgütleri de desteklemesi, El Kaide’ye de destek vermesi.
Oysa Hamas’ı ve İhvan-ı Müslimin’i destekleyen o kadar çok ülke var ki.
ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinden kısa süre sonra başlayan Katar gerginliği Ortadoğu’da yeni savaş tam tamları çalındığının da göstergesi.
Suudiler, Amerika’nın kendilerine kestiği İkiz Kuleler saldırısının milyar dolarlık faturasını başka yerlere ödetmek için, Trump daha Riyad’dan gider gitmez “Usame Bin Ladin’i asıl destekleyen Katar’dı” demeye başladılar.
Bir de içinde Türkiye’nin bulunduğu ve liderliğini Suudi Arabistan’ın yaptığı İslam Ordusu denilen ‘fantastik ordu’ var. Bu ordu Amerika’nın baskısıyla Katar’a askeri bir saldırıda bulunursa Türkiye can ciğer dostu Katar’a karşı savaşacak mı acaba?
Tamim Bin Hamad’ın Türkiye’ye gelişinde ayaklarının altına serilen kırmızı halıların görüntüsüne aldanmayın, biz o halıları Esad’ın ayağının altına da sermiştik ama sonra kırmızı halılardan ‘kan damladı.’
Ben onu bunu bilmem, emperyalizmin emrine girerek, Esad’a tuzak kuranlar bir bir kurdukları tuzağa düşüyorlar.
Emperyalizmin emrine girerek Suriye’yi kan gölüne çevirenleri kanlı günler bekliyor.
Kim zalimden yana olursa bir gün gelir yüce ALLAH o zalimi kendi başına musallat eder.
Teşekkürler Muharrem bey.