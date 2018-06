Kör ve sağır kopyacılar -İktibas ve iltibasçılar borsası

Prof. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli’nden ve diğer projelerinden AKP iktidarının yaptığı aşırmaları anlatıyoruz birkaç gündür. Bu konuda AKP yalnız değil. Ülkemizde siyaset yapan hemen herkes Prof. Dr. Haydar Baş’ın fikirlerini aşırıp kendi projesi imiş gibi millete anlatıyor.

Bu bir fikir hırsızlığıdır. Hırsızlığın her türlüsü de yüz kızartıcı suçtur.

Malum, politika çok yüzlülük demektir. Politikacıların çok yüzü olması itibariyle olsa gerek, kızaran yüzü bir türlü göremiyoruz.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın sosyal devlet projeleri Milli Ekonomi Modeli'nin bir gereği olarak Milli Ekonomi Modeli kitabında yer almaktadır. MEM 2005 baskısının 233. sayfasında 15 madde olarak bu projeler sayılmıştır.

- Yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak bir düzeyde asgari ücret,

- Sınavsız Üniversite,

- Kira öder gibi ev sahibi olma gibi projeler burada yer almaktadır.

Bilim insanı olmasının yanı sıra, bir siyasetçi olan Sayın Baş, 11 Haziran 2007 tarihinde Bakırköy 16. Noterliğinde 13891 yevmiye no'lu taahhütname ile sosyal devlet projelerini taahhüt haline getirmiştir.

Bu taahhütnamede Sayın Baş, iktidar olduğunda Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanması ile;

- 500 TL Vatandaşlık Maaşı,

- 500 TL Ev Hanımı maaşı,

- Doğum Yapan her anneye 15.000 TL doğum ikramiyesi,

- 250 TL çocuk maaşı,

- Asgari Ücret 2.000 TL olacak,

- Mazot 80 Kuruş Olacak,

- Çiftçi tohumunu ekmeden %50 avans alacak, demiştir. Sayın Baş, 2011 ve 2015 seçimlerinde rakamları güncelleyerek aynı proje ve taahhütlerini sürdürmüştür.

Türk siyasetinin son 10 yılına baktığımızda seçim dönemlerinde halka proje diye vaatlerde bulunan siyasilerin beslendiği kaynağın 2007 yılındaki bu taahhütname ve 2005 yılında basılan Milli Ekonomi Modeli kitabı olduğunu çok net görürsünüz.

Siyasilerin seçim vaatlerine bir bakınız:

Muharrem İnce: "Mazot 3 TL olacak, asgari ücret 2.200 TL olacak, kira öder gibi ev sahibi yapacağım."

Meral Akşener: "Vatandaşlık Maaşı vereceğim."

Devlet Bahçeli: "Sınavsız üniversite."

Temel Karamollaoğlu: "Asgari ücret 5.600 TL olacak."

Kemal Kılıçdaroğlu: "Her yoksul ev hanımı aylık 1.000 TL maaş alacak, projelerin noter taahhütnamesi haline getirilmesi."

Recep Tayyip Erdoğan: “Yerli ve milli para ile kur oyununu bozacağız. Yerli ve milli para ile dış ticaret yaparak döviz üzerinden sömürülmekten kurtulacağız.”

Ülkede siyaset yapan herkes, Prof. Baş’ın projelerini aşırıp sahiplenme yarışına girmiş.

Diğer siyasetçiler Milli Ekonomi Modeli Tezi’nin sosyal devlet projelerini aşırıyor, Erdoğan ise Milli Ekonomi Modeli’ni tümden aşırıp sahiplenmeye karar vermiş görünüyor.

Fikir ve sanat eserleri kanuna göre iltibas ve iktibas yasaktır.

Kanunun 70. maddesine göre; eser sahibinin maddi ve manevi tazminat talep hakkı vardır.

71. Madde cezaları düzenlemiştir: "Bir eseri, hak sahibinin izni olmadan kişisel kullanım amacı dışında kullanan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır."

İltibas ve iktibas borsasının en aktif oyuncularına hatırlatırız.