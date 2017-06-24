Körü körüne dış politika

Türk askeri Katar’a ulaştı. Ulaşır ulaşmaz da 4 Arap ülkesinin yayınladığı ortak deklarasyon haberi geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır imzalı deklarasyonda Türk askerinin derhal Katar’dan çıkması ve Türkiye ile Katar arasındaki tüm ortak askeri işbirliğinin sona erdirilmesi isteniyor.
Katar’a yönelik 13 maddelik talep belgesinde “terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide, Nusra terör gruplarıyla bağlantının koparılması ve gruplara yönelik her türlü fonlanmanın kaldırılması isteniyor.
Fıkra gibi ama gerçek bu. IŞİD’i, El Kaide’yi, Müslüman Kardeşleri, Nusra’yı el ele gönül gönüle destekleyen aynı Arap ülkeleriydi.
Şimdi bu Arap ülkeleri, birlikte destekledikleri terör gruplarını destekliyor diyor Katar’a tavır aldılar!
Ulan hepiniz oradaydınız, diye bağırasım geliyor ama neyse.
Ve bu ülkelerin hepsi Amerikan müttefiki.
Katar’a karşı diplomatik savaş başlatan Arap ülkeleri de, Katar da aynı Amerikan çizgisinde.
Ve üstelik Suudi Arabistan’a gidip kralla kılıç dansı yapan Trump, Katar’la askeri tatbikat yapıyor.
Biriyle kılıç dansı, diğeriyle tatbikat!
Bir dans bir tatbikat, bir tatbikat bir dans!
Bütün Arap ülkeleri Amerika’nın kucağında.
Kardeşi kardeşe, Müslüman’ı Müslüman kırdıran Amerika, kucağındaki bu köleleri bir anda sıcak savaşın içine itebilir.
Türkiye ise bu nifak ortamında Katar’a asker yolluyor.
Peki yarın Suudi Arabistan ve müttefikleri Katar’a saldırırsa (ki bu ihtimal dahilinde) Türk askerinin pozisyonu ne olacak?
İslam ordusu denilen ve liderliğini Suudilere verdiğimiz kıytırık ittifakın yanında mı, Katar’ın yanında mı yer alacak?
Hangisinin yanında yer alırsa alsın, kaybeden Türkiye olacak!
İstediğiniz kadar “Biz bölge istikrarı için asker gönderdik” deyin, böyle kriz ortamında krizin tarafı olan ülkeye “asker” gönderdiğiniz zaman, en ahmak olanların bile anlayacağı diplomatik mesaj olası bir savaşta taraf olmak demektir.
Bunun için de Arap ülkeleri “Askerinizi Katar’dan çekin” diyor.
Ve ne acıdır ki bu köşede defalarca yazdığımız gibi bütün bu belaların kaynağı, yanlış Suriye politikası.
Yanlışlıklar komedyası ise hala devam ediyor.
Bir yanlıştan öbür yanlışa evriliyoruz.
Suriye’de körü körüne muhalifleri desteklemenin sonucu yaşadığımız bunalım, dün omuz omuza olduğumuz, Katar’la, Suudilerle ve hatta bütün İslam dünyasıyla karşı karşıya getirdi bizi.
Ortadoğu’da “abi” pozisyonundan olduğumuz dış politikadan geldiğimiz nokta bu.
Vah ki ne vah.