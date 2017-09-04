Prof. Dr. Xosrov Kerimov vefat etti

Azerbaycan'ın en büyük alimlerinden biri olan Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Xosrov Kerimov Hakk'a yürüdü.

Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Kerimov 68 yaşındaydı.

Türkiye O'nu Prof. Dr. Haydar Baş'a ait Milli Ekonomi Modeli için düzenlenen kongrelerde tanıdı.

Merhum Kerimov, BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ı yakın arkadaşlarından, O'nun Milli Ekonomi Modeli'nin yılmaz savunucularından biriydi. BTP lideri Prof. Baş'ın yakın arkadaşı olan Hosrov Kerimov 2013'te Rus Meclisi Duma'da Milli Ekonomi Modeli'nin anlatıldığı oturumda da bir konuşma yapmıştı.

Büyük bir ilim adamını uğurladık

Azerbaycan'ın büyük iktisatçılarından biri olan Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hosrov Kerimov Hakk'ın rahmetine kavuştu.

BTP lideri Prof. Dr. Haydar Baş yakın arkadaşı olan Kerimov'u uğurlamak için Türkiye'den bir ekip gönderdi.

İçinde ilahiyatçı Fikret İnan'ın da bulunduğu grup cenaze törenini organize etti.

Kerimov'un cenazesi önce Guba şehri Talabi Köyü'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra merhumun naaşı köy mezarlığına götürülmek için omuzlara alındı. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talabi Köy Mezarlığındaki törene yüzlerce kişi katıldı.

Kerimov Azerbaycan'ın Guba şehrinde toprağa verildi

Cenaze namazının ardından merhum ilim adamı Prof. Dr. Hosrov Kerimov dualarla toprağa verildi.

Kardeşi İnkilap Kerimov ve yakın mesai arkadaşları Hosrov Kerimov'un ilmi ve ahlakı ile nasıl örnek bir insan olduğunu anlattı.

BTP Liderinden taziye mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hosrov Kerimov vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Prof. Baş mesajında, “Azerbaycan’ın yetiştirdiği saygın bilimadamlarından, Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, Milli Ekonomi Modeli’nin dünyada tanınmasında büyük emekleri olan, kadim dostum, muhterem insan Prof. Dr. Hosrov Kerimov’un Hakka yürüyüşü bizi derinden üzmüştür.

İfadelerini kullandı.

Euro'nun bir son olacağını Prof. Dr. Haydar Baş gördü

Merhum Kerimov 27 Şubat 2013’de Rusya Duma’sında yaptığı tarihi konuşmasında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Rusya Parlamentosu'ndaki tarihi konuşması sırasında orada bulunan akademisyenlerden Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Xosrov Kerimov’un konuşması şöyle;

"Nobel ödüllü Stiglitz'in fikirlerinde Haydar Baş'ın tezine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama O'nun adını dile getirmiyorlar" diyen Prof. Dr. Kerimov, Prof. Dr. Haydar Baş'ın engin bir öngörüye sahip olduğunu ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor. Ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir. Stiglitz Avrupa Birliği ülkelerinde ortak para birimi Euro'ya geçişle başlayan bu krizi ülkelerin Ortak Merkez Bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağlamıştı. Bu görüşü Prof. Dr. Baş, AB ülkelerinin ortak para birimi Euro'ya geçtikleri gece, Almanya'da basın yoluyla açıklamıştı. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti, 12 sene sonra Prof. Dr. Haydar Baş'tan kopya iledir. Milli Ekonomi Modeli'nde yeralan senyorajın devreye konması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları Milli Ekonomi Modeli'ne aittir. Ve yine ünlü para babası Soros, Birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar "ortak para"yı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz, Euro'nun AB'nin sonu olduğunu görememiştir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş'tır."