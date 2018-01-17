‘Kriz Hilali’ne karşı ‘Barış Hilali’

Dikkat ettiyseniz, İslam coğrafyası onlarca yıldır kaosun girdabında sürüklenip duruyor.
Girdaptan kurtuluş için gerekli enerji hiçbir devlet ortaya koyamıyor, cılız bazı kurtuluş girişimleri olsa da kaostan çıkış için hatırı sayılır hiçbir hamle ortaya konulabilmiş değil.
Müslümanlar üzerinde kurgulanan planlar kan, gözyaşı ve işgaller olarak hız kesmeden devam ediyor.
Bu kaos ortamında her geçen gün, her geçen yıl bir cephenin defterine kazanç olarak kaydediliyor.
Bu kazanç, İslam coğrafyasını esaret altına almış olan bu kaosu başlatan ve bitmesine engel olan güçlerin hanesine yazılıyor.
Biz kabul etsek de etmesek de değişmeyen bir gerçek var, başta bölgemiz olmak üzere Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda yaşanan karışıklıkların, çatışmaların ve de savaşların kazanan tarafı ABD ve Batılı devletler olmaktadır.
Bu durum, Müslümanların gaflet içerisinde olmasından kaynaklanan bir sonuç ya da bir tesadüf değildir.
Yıllar öncesine dayanan bir planın aşama aşama uygulanmasıyla hedeflenmiş bir durumdur.
Kriz Hilali ifadesini duydunuz mu?
20 Ocak 1977'de ABD Başkanlık koltuğuna Jimmy Carter oturduğunda Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, Bernard Lewis'i perde arkası stratejik danışmanlığa getirdi.
Lewis'in ‘kriz hilali’ ve ‘Bernard Lewis Planı’ olarak bilinen bir stratejisi vardı.
Bu strateji 1979 yılının Ocak ayında Time dergisinde ‘Kriz Hilali: İran ve Giderek istikrarsızlaşan Bölge’ başlığıyla kapak oldu.
40 yıl önce Amerikan dergilerinde kapak olan ‘Kriz Hilali’ planında, adından da anlaşılacağı gibi hedef İslam coğrafyası idi.
Brzezinski ve Lewis, yaklaşan krizi kendi jeopolitik avantajları için kullanmak istiyorlardı.
Bunlara göre; ‘Bu hilalde oluşturulacak kriz Batı için fırsatlar ortaya çıkabilirdi.
Sovyetler Afganistan'a müdahale etmeden 6 ay kadar önce, ABD Başkanı Carter, Afgan mücahitlerine gizli yardım başlattı.
Dünya, Afganistan ve Irak'tan başlayarak İslam coğrafyasının işgalinin gerekçelerini oluşturacak Usame Bin Ladin liderliğinde Taliban’ın doğuşuna şahitlik ediyordu.
Lewis'in ‘Kriz hilali’ planı, İslam dünyasının büyük bölümünde kaos çıkarmak amacıyla yürümeye başlamıştı.
Kaos şimdi her yerde
Aradan geçen 40 yılda geldiğimiz noktada İslam coğrafyasındaki kaosun uğramadığı, kanın damlamadığı bir santimetrekare toprak bile kalmış değil.
Afganistan ve Pakistan’dan Irak'a, Suriye ve İran'dan Lübnan’a, Mısır, Fas ve Tunus’tan Libya’ya, Filistin ve Yemen’den Myanmar’a kadar tamamı Müslüman halkın yaşadığı bölgelerde oluk oluk kan akıyor ve milyonlarca insan yerini yurdunu terk edip, sığınmacı olarak başka ülkelerde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Bütün bu kargaşa devam ettiği müddetçe kaybeden hep biz, kazananlar ise kan ve gözyaşıyla beslenen, ABD, İngiltere ve elbette İsrail gibi devletler olacaktır.
Kriz Hilali Suriye’de…
İşte bugün Suriye ve Irak’ta da olan tam da budur. Brzezinski ve Lewis'in kaosu besleme ve kaosu sürdürme politikasının uygulandığı İslam ülkelerinden yalnızca ikisidir.
Farkında mısınız bilmiyorum ama Kriz Hilal'i planının uygulandığı İslam ülkelerinden birisi de Türkiye'dir.
Türkiye yıllardır büyük bedeller ödenmiş ve ödetmeye devam eden PKK terörü, FETÖ eliyle Ergenekon ve Balyoz gibi düzmece soruşturmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılması, FETÖ hain darbe girişimi ile Türkiye'nin kaybettiği ve kaybedeceği 10 yıllar, içeride ve dışarıdaki politik sorunlar, mevcut siyasi anlayışların artık üstesinden gelemeyecekleri kadar devasa boyutlara ulaşmış ekonomik sorunlar ve daha fazla listeyi uzatmak istemediğim yıllardır çözümsüz bırakılan diğer problemler Türkiye'nin de Kriz Hilal'i girdabının ağır etkilerine maruz kaldığını göstermektedir.
Bu kurgulanmış kaosların yaşandığı bölgede ABD, İngiltere gibi devletlerin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla eksik olmadığını görüyoruz.
Her ne adlarla buralarda olurlarsa olsunlar, asıl amaçları, çıkarlarına hizmet eden bu kaosun bitmesine engel olmaktır.
Bu kaos biter mi?
Zor, ama imkânsız değil.
Bu bağlamda bölgemizde huzur sağlansın isteniyorsa, buralara kaos ekenlerin can damarlarının kesilmeli ve barış sağlanması için hangi adım atılması gerekiyorsa o atılmalıdır.
Türkiye'yi yönetenler batıyla müttefikliklerinin artık sözde kaldığını, fiilen düşman kutuplarda olduğumuzu idrak etmeleri gerekmektedir.
Onlar ‘Kriz Hilali’ diyerek İslam coğrafyasını bu hale sürüklediler, bizler ise ‘Barış Hilali’ diyerek bu şer planlarını boşa çıkarmalıyız.
Barış Hilal'i stratejisi için Prof. Dr. Haydar Baş'ın fikirleri yol göstericidir. Sayın Baş Türkiye olarak topraklarımız üzerinde emelleri olmayan devletlerle işbirliği yapmamız gerektiğinin zaruretine yıllardır vurgu yapmaktadır.