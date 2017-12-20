Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110003
ALTIN
155.959
DOLAR
3.8386
STERLİN
5.1390
EURO
4.5429

Kudüs

Zeynep Baş
Türkiye

Zeynep Baş

20 Aralık 2017, 00:00

334 kez okundu.

İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) toplantısında, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak ilan edilmesi bölünmüş bir Kudüs fikrini kabul ettirme amacına hizmet etmekten başka bir işe yaramadı.
Bu, İslam dünyası açısından tek kelimeyle hezimettir.
İsrail’e göre ise, Kudüs bölünemez ve tamamı Yahudilere ait olmalıdır.
Biraz geriye gidersek, 1993‘te Oslo’da İsrail ve FKÖ arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de işgal ettiği toprakların canı istediği kadar bir kısmını boşaltacak ve burada Filistin Özerk Yönetimi kurulacaktı. (Devlet değil, sadece özerk bir yönetim deniyor.)
Oslo, İsrail’in 1967 savaşında işgal ettiği topraklardaki hâkimiyetini sağlamlaştırmasını temin etti. Yani her anlamda İsrail tarafı bu antlaşmadan kârlı çıktı.
Burada dikkat çeken husus şu ki, uzun 
vadede bu kadar fayda temin edecek bir antlaşma için masaya oturmadan önce İsrail’in ileri sürdüğü şartlardan ilki Kudüs’ün statüsünün asla tartışmaya açılmaması idi. Filistin tarafı bu şartı kabul ettikten sonra ancak görüşmeler başlamıştı.
İsrail hiçbir dönemde Kudüs’ün statüsünü tartışmaya açmaya yanaşmadı. Bölünmüş Kudüs fikrini asla ciddi olarak gündem etmedi. Çünkü Kudüs onların inancına göre Büyük İsrail devletinin ezeli başkentidir. İsrail parlamentosu Knesset, Kudüs’ün tamamını “İsrail’in bölünmez ve ezeli başkenti” ilan eden yasayı 1980’de kabul etti. 
Sadece Kudüs değil, Arz’ı Mev’ud inancı gereği, Nil’den Fırat’a kadar olan bölgenin tamamı İsrail’e ait olacaktır. Siyasi stratejiler gereği dönemsel olarak yapılan geri çekilmeler, uzun vadede daha büyük kazanımlar elde etmek içindir. İsrail İşçi Partisi’ne mensup bir milletvekili; el Cezire’ye verdiği röportajda:
“Yahudilerin İsrail’e gelip vatandaş olma hakları olmalı. Bir Siyonist olarak böyle düşünüyorum. İdaremiz altında büyük bir Filistin nüfusu varsa bu Siyonist hareketin sonu demektir” diyor.
Yapılan açık bir din savaşıdır. Meseleyi, milliyetçilik boyutuna indirgemek veya bir toprak savaşı şeklinde ele almak son derece yanlış ve sakat bir yaklaşımdır.
Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) buradan miraca çıkmıştır. İslam dünyasının Kudüs’le kopmaz, derin bağları vardır. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü mukaddes şehrimizdir. 
Hal böyle iken Müslümanlar bölünmüş Kudüs fikrini kendi ağzıyla ilan ediyor. Bundan daha büyük bir hezimet olabilir mi?
Onlar yalnız Kudüs için değil, bölgenin tamamı üzerinde tartışmasız bir ideal beslerken ve buna yönelik stratejiler belirlerken biz, bölünmüş bir Kudüs’e -yani İsrail’e terk edilmiş bir Kudüs’e- razı olup yenilgiyi baştan kabul ediyoruz…
Bu aşamada yapılması gereken, Prof. Dr Haydar Baş’ın da ifade ettiği gibi Mescid-i Aksa’yı İslam âleminin başkenti ilan etmektir. Bu şekilde Kudüs, tüm Müslümanların himayesine girmiş olacaktır.
Unutmayalım ki, bugün Kudüs’e sahip çıkamazsak yarın Filistin’in tamamının kaybedilmesi, daha sonra sıranın Mekke ve Medine’ye gelmesi kaçınılmazdır.
Ancak yaşadığımız bu dönemde, yine Sayın Baş’ın ifadesiyle İslam dünyasının dediğini 
hayata geçirebilecek ve dimdik ayakta durabilecek lidere ihtiyacı var.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim