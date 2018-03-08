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103 yıl sonra aynı rotada

Nusret Mayın Gemisi’nin, 8 Mart 1915’te Erenköy Koyu’na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 103 yıl sonra aynı yerdeki seyir faaliyetiyle canlandırıldı

08 Mart 2018 Perşembe 18:08
103 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 103 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Nusret (N-16)", dün sabah 07.15'te buradan avara edilerek 103 yıl önce mayınlarını döktüğü rotada ilerledi. Gemide Nusret'in destanlaşan kahramanlığı, video gösterisiyle katılımcılara aktarıldı.

Daha sonra şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından denize çelenk bırakıldı.Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Burak Kandaş, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin, 103 yıl önce Erenköy koyuna kurduğu bu engelin, Çanakkale Savaşları'nın tarihini değiştirdiğini vurgulayan Kandaş, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur.

Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler' şeklinde ifade etmiştir" diye konuştu.
AA

Anahtar Kelimeler:
NusretNusret Mayın GemisiErenköy
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