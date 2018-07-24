20. kez sinemaseverlerle buluşacak

Anadolu Üniversitesi’nin 60. İletişim Bilimleri Fakültesi’nin de 40. kuruluş yılı sebebiyle bu yıldan itibaren Kasım ayında gerçekleşecek olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, sinema tarihinin klasik başyapıtlarını, dünyanın önde gelen festivallerinde gösterilmiş ve ödüle layık görülmüş yılın en başarılı filmlerini Eskişehirli sinemaseverlerin ve üniversite öğrencilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20. yılında da çizgisini koruyarak seyircisiyle buluşacak. Festival bu yıl da sinemaseverlere ve üniversite öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunacak.

Festivalde birçok sürpriz var

Sinemaseverleri birçok sürprizin beklediği festivalde, Türk sinemasına daha derinlikli ve kalıcı katkılar yapma hedefi güdülürken, genç sinemacıları cesaretlendirecek yenilikler de bu yıl hayata geçirilecek. Festival, yeni filmleri ve yönetmenleri keşfetmek, filmlerin yaratıcıları ile buluşturmak, sinema üzerine düşündürmek, ve tartıştırmanın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine ve genç sinemacılara da ulaşmayı hedefliyor.

Programına yenilikler ekleyerek, bu yıl sayısı artan filmler, konuklar ve söyleşiler ve zengin programıyla 20. kez yolculuğunu sürdürecek olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin merakla beklenen tüm yenilikleri ve sürprizleri kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. OKAN EGESEL

