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'200 yıllık birikim yok oldu'

Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'deki yangın dolayısıyla konuşan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu" dedi

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
'200 yıllık birikim yok oldu'

Brezilya'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede yangın çıktı.

Yetkililer, ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Rio de Janerio kentindeki Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı. 

Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu" dedi.
1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu. AA
 

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